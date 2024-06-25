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Китай осудил внесение компаний страны в пакет антироссийских санкций ЕС

Китай осудил внесение компаний страны в пакет антироссийских санкций ЕС - 25.06.2024, ПРАЙМ

Китай осудил внесение компаний страны в пакет антироссийских санкций ЕС

Китай выступает против односторонних санкций и уже сделал Евросоюзу строгое представление, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:06+0300

2024-06-25T11:06+0300

2024-06-25T11:06+0300

экономика

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ПЕКИН, 25 июн – ПРАЙМ. Китай выступает против односторонних санкций и уже сделал Евросоюзу строгое представление, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя внесение китайских компаний в очередной 14-й пакет санкций, введенных против России. В этом пакете расширены персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. При этом под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход антироссийских ограничений. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не одобрены СБ ООН, мы уже сделали ЕС строгое представление", - подчеркнула Мао Нин. Она указала на то, что китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию."Китайские и российские предприятия развивают нормальные обмены и сотрудничество, оно не нацелено против третьих сторон, и не должно подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон", - отметила дипломат.Она добавила , что "Китай призывает ЕС отменить санкции, Пекин примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий".Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика к ограничениям адаптировалась. Но санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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китай, ес, санкции против рф