https://1prime.ru/20240625/kitay-849471357.html
США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока
США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока - 25.06.2024, ПРАЙМ
США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока
Китай, словно шахматный гроссмейстер, разыграл грамотную партию в ближневосточном регионе, увеличив свое влияние, а США, чья игра напоминает "Монополию",... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:42+0300
2024-06-25T12:42+0300
2024-06-25T12:54+0300
китай
сша
саудовская аравия
израиль
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Китай, словно шахматный гроссмейстер, разыграл грамотную партию в ближневосточном регионе, увеличив свое влияние, а США, чья игра напоминает "Монополию", напротив, упали в глазах арабских стран, поддержав израильский геноцид в Газе, пишет обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.Он напомнил, что в 2023 году Китай помирил Иран и Саудовскую Аравию, нарушая привычный ход событий. Начавшаяся осенью того же года операция ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" стала поворотным моментом для Израиля и исламского мира.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор подчеркивает, что дипломатическая атака Китая и наступление ХАМАС произошли в момент укрепления империалистического порядка США в регионе.Три года назад четыре члена Лиги арабских государств установили дипломатические отношения с Израилем, однако операция ХАМАС сорвала дьявольский план против Палестины, а Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем, отмечает Тутар.В этих условиях репутация и влияние США в исламском мире после поддержки Израиля в Газе опустились до нуля, мусульманская общественность и арабские лидеры восстали против Соединенных Штатов. И Америке трудно восстановить статус-кво на Ближнем Востоке ранее привычным способом, через посредников-коллаборационистов во власти.Китай же растет в глазах региона, осуждая варварские нападения Израиля и не называя атаку ХАМАС "террористическим актом". Пекин разрушает Pax Americana и добивается мира и стабильности в регионе в рамках Pax Sinica, подчеркивается в статье.Экспорт КНР в Саудовскую Аравию увеличился в четыре раза с 2018 года, в то время как экспорт США в страны Персидского залива практически остановился. К тому же Эр-Рияд теперь будет продавать Пекину энергоресурсы в юанях, что свидетельствует о растущем влиянии Китая на Ближнем Востоке.Эта тенденция больше волнует Израиль, чем США, из-за соперничества между Пекином и Телль-Авивом, отмечает автор.Сейчас Китай создает новые альянсы практически на всех континентах, углубляя отношения с Саудовской Аравией, Египтом, Сирией и ОАЭ. В этих условиях, прогнозирует автор, Тель-Авиву и Пекину придется вступить в конфликт, так как Поднебесной для победы в борьбе с США и укрепления авторитета в исламском мире придется сначала устранить Израиль.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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китай
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китай, сша, саудовская аравия, израиль
КИТАЙ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИЗРАИЛЬ
США сыграли против Китая и оплошали. Цена ошибки оказалась крайне высока
Sabah: Китай ударил по США, полностью забрав у них Ближний Восток
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Китай, словно шахматный гроссмейстер, разыграл грамотную партию в ближневосточном регионе, увеличив свое влияние, а США, чья игра напоминает "Монополию", напротив, упали в глазах арабских стран, поддержав израильский геноцид в Газе, пишет обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.
Он напомнил, что в 2023 году Китай помирил Иран и Саудовскую Аравию, нарушая привычный ход событий. Начавшаяся осенью того же года операция ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" стала поворотным моментом для Израиля и исламского мира.
Автор подчеркивает, что дипломатическая атака Китая и наступление ХАМАС произошли в момент укрепления империалистического порядка США в регионе.
"Заставляет напрячься". В Китае объяснили, почему США боятся Путина
Три года назад четыре члена Лиги арабских государств установили дипломатические отношения с Израилем, однако операция ХАМАС сорвала дьявольский план против Палестины, а Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем, отмечает Тутар.
В этих условиях репутация и влияние США в исламском мире после поддержки Израиля в Газе опустились до нуля, мусульманская общественность и арабские лидеры восстали против Соединенных Штатов. И Америке трудно восстановить статус-кво на Ближнем Востоке ранее привычным способом, через посредников-коллаборационистов во власти.
Китай же растет в глазах региона, осуждая варварские нападения Израиля и не называя атаку ХАМАС "террористическим актом". Пекин разрушает Pax Americana и добивается мира и стабильности в регионе в рамках Pax Sinica, подчеркивается в статье.
Экспорт КНР в Саудовскую Аравию увеличился в четыре раза с 2018 года, в то время как экспорт США в страны Персидского залива практически остановился. К тому же Эр-Рияд теперь будет продавать Пекину энергоресурсы в юанях, что свидетельствует о растущем влиянии Китая на Ближнем Востоке.
Эта тенденция больше волнует Израиль, чем США, из-за соперничества между Пекином и Телль-Авивом, отмечает автор.
Сейчас Китай создает новые альянсы практически на всех континентах, углубляя отношения с Саудовской Аравией, Египтом, Сирией и ОАЭ. В этих условиях, прогнозирует автор, Тель-Авиву и Пекину придется вступить в конфликт, так как Поднебесной для победы в борьбе с США и укрепления авторитета в исламском мире придется сначала устранить Израиль.