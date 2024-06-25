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Ушаков призвал к изменению санкционного режима в отношении КНДР

Ушаков призвал к изменению санкционного режима в отношении КНДР - 25.06.2024, ПРАЙМ

Ушаков призвал к изменению санкционного режима в отношении КНДР

Мировым игрокам пора подумать над изменениями рестрикционного режима против КНДР. Об этом сообщил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков в | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:18+0300

2024-06-25T10:18+0300

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россия

кндр

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировым игрокам пора подумать над изменениями рестрикционного режима против КНДР. Об этом сообщил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков в ходе своего выступления на "Примаковских чтениях".Как отметил политик, некоторые из наложенных на Северную Корею санкций выглядят "довольно странно". В этой связи Ушаков упомянул рестрикции, связанные с трудовой миграцией, которые он назвал негуманными."Поэтому, наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ООНовском санкционном режиме", - сказал помощник главы государства.

кндр

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россия, кндр, юрий ушаков