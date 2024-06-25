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Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров
Западные страны не стесняются прибегать к самым страшным методам ради нанесения поражения России, что их реакция на террористические акты в Севастополе и... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:38+0300
2024-06-25T14:38+0300
россия
запад
сергей лавров
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Западные страны не стесняются прибегать к самым страшным методам ради нанесения поражения России, что их реакция на террористические акты в Севастополе и Дагестане это демонстрируют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В этой связи он отметил, что при поддержке Белоруссии Россия все же намерена реализовать все задачи специальной военной операции."Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко. Кроме тКроме того, глава российского МИД подчеркнул, что у него нет сомнения насчет того, что европейское население не нуждается в этом, так как ему нужно решать собственные проблемы. Однако, по его словам, под покровительством Вашингтона другие представители западной элиты объединились вокруг очередной идеи вслед за Гитлером по порабощению, подчинению себе России.
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россия, запад, сергей лавров
РОССИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров
14:38 25.06.2024
 
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров

Лавров: Запад не гнушается никакими методами в попытке нанести поражение России

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Западные страны не стесняются прибегать к самым страшным методам ради нанесения поражения России, что их реакция на террористические акты в Севастополе и Дагестане это демонстрируют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В этой связи он отметил, что при поддержке Белоруссии Россия все же намерена реализовать все задачи специальной военной операции.
"Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко. Кроме т
Кроме того, глава российского МИД подчеркнул, что у него нет сомнения насчет того, что европейское население не нуждается в этом, так как ему нужно решать собственные проблемы. Однако, по его словам, под покровительством Вашингтона другие представители западной элиты объединились вокруг очередной идеи вслед за Гитлером по порабощению, подчинению себе России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
12 июня, 14:16
 
РОССИЯЗАПАДСергей Лавров
 
 
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