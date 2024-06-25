https://1prime.ru/20240625/lavrov-849476663.html

Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров

Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ

Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров

Западные страны не стесняются прибегать к самым страшным методам ради нанесения поражения России, что их реакция на террористические акты в Севастополе и... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:38+0300

2024-06-25T14:38+0300

2024-06-25T14:38+0300

россия

запад

сергей лавров

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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Западные страны не стесняются прибегать к самым страшным методам ради нанесения поражения России, что их реакция на террористические акты в Севастополе и Дагестане это демонстрируют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В этой связи он отметил, что при поддержке Белоруссии Россия все же намерена реализовать все задачи специальной военной операции."Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко. Кроме тКроме того, глава российского МИД подчеркнул, что у него нет сомнения насчет того, что европейское население не нуждается в этом, так как ему нужно решать собственные проблемы. Однако, по его словам, под покровительством Вашингтона другие представители западной элиты объединились вокруг очередной идеи вслед за Гитлером по порабощению, подчинению себе России.

https://1prime.ru/20240612/kuba-849100997.html

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россия, запад, сергей лавров