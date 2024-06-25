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Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад - 25.06.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад
Россия будет готова выслушать западные государства в том случае, если они пересмтрят свою губительную политику, сообщил министр иностранных дел России Сергей... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:06+0300
2024-06-25T15:15+0300
россия
украина
запад
сергей лавров
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Россия будет готова выслушать западные государства в том случае, если они пересмтрят свою губительную политику, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Тем не менее, по словам главы МИД, подобные намерения западных соседей пока не просматривается. Он добавил, что Европе следует уже принять решение, продолжать ли "таскать каштаны из огня для дядюшки Сэма" или уже начать отстаивать свои интересы.При этом, вырабатывая свою реакцию на будущие европейские предложения, Россия будет помнить, как "лихо и не задумываясь они выбрасывали на помойку все свои обязательства перед нами", заверил российский министр.Кроме того, как уточнил Лавров, Москва готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе. Он также подчеркнул, что Россия благодарит те государства, которые отстаивают линию о бессмысленности "посиделок", если Москва не участвует в такого рода встречах.
https://1prime.ru/20240614/lavrov-849179531.html
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россия, украина, запад, сергей лавров
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров
15:06 25.06.2024 (обновлено: 15:15 25.06.2024)
 
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад

Лавров: если Запад пересмотрит свою губительную политику, РФ выслушает его

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Россия будет готова выслушать западные государства в том случае, если они пересмтрят свою губительную политику, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Тем не менее, по словам главы МИД, подобные намерения западных соседей пока не просматривается. Он добавил, что Европе следует уже принять решение, продолжать ли "таскать каштаны из огня для дядюшки Сэма" или уже начать отстаивать свои интересы.
При этом, вырабатывая свою реакцию на будущие европейские предложения, Россия будет помнить, как "лихо и не задумываясь они выбрасывали на помойку все свои обязательства перед нами", заверил российский министр.
Кроме того, как уточнил Лавров, Москва готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе. Он также подчеркнул, что Россия благодарит те государства, которые отстаивают линию о бессмысленности "посиделок", если Москва не участвует в такого рода встречах.
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