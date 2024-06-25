https://1prime.ru/20240625/lavrov-849477523.html
Реалии меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, заявил Лавров
Реалии меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
Реалии меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, заявил Лавров
Реалии на земле меняются, но не в пользу кивеского режима и его хозяев, кто-то должен проанализировать цепочку отказов от мирных предложений. Об этом заявил... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:13+0300
2024-06-25T15:13+0300
2024-06-25T15:13+0300
сергей лавров
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Реалии на земле меняются, но не в пользу кивеского режима и его хозяев, кто-то должен проанализировать цепочку отказов от мирных предложений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что реалии на земле меняются не в пользу Киева и его хозяев."Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - добавил он.Лавров подчеркнул, что Москва готова начать мирные переговоры, однако не прекратит СВО на время диалога.
https://1prime.ru/20240621/lavrov-849377258.html
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сергей лавров, украина, запад
Сергей Лавров, УКРАИНА, ЗАПАД
Реалии меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, заявил Лавров
Лавров заявил, что реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев
МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Реалии на земле меняются, но не в пользу кивеского режима и его хозяев, кто-то должен проанализировать цепочку отказов от мирных предложений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что реалии на земле меняются не в пользу Киева и его хозяев.
"Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - добавил он.
Лавров подчеркнул, что Москва готова начать мирные переговоры, однако не прекратит СВО на время диалога.
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