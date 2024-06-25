https://1prime.ru/20240625/lavrov-849478191.html
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров
Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:22+0300
2024-06-25T15:22+0300
2024-06-25T15:48+0300
чп на северных потоках
сергей лавров
расследование чп на "северных потоках"
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Министр иностранных дел России 25 июня встретился со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал он.Кроме того, отметил Лавров, Берлин уходит от официальных запросов с российской стороны. По словам министра, удержание в неведении собственника газопроводов выходит за рамки приличия и правовые рамки. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
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чп на северных потоках, сергей лавров, расследование чп на "северных потоках"
ЧП на Северных потоках, Сергей Лавров, расследование ЧП на "Северных потоках"
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров
Лавров: убежден, никто не предъявит России никакого расследования по "Северным потокам"
МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России 25 июня встретился со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.
"Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал он.
Кроме того, отметил Лавров, Берлин уходит от официальных запросов с российской стороны. По словам министра, удержание в неведении собственника газопроводов выходит за рамки приличия и правовые рамки.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.
26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"