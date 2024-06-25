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Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров
Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:22+0300
2024-06-25T15:48+0300
чп на северных потоках
сергей лавров
расследование чп на "северных потоках"
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Министр иностранных дел России 25 июня встретился со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал он.Кроме того, отметил Лавров, Берлин уходит от официальных запросов с российской стороны. По словам министра, удержание в неведении собственника газопроводов выходит за рамки приличия и правовые рамки. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
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чп на северных потоках, сергей лавров, расследование чп на "северных потоках"
ЧП на Северных потоках, Сергей Лавров, расследование ЧП на "Северных потоках"
15:22 25.06.2024 (обновлено: 15:48 25.06.2024)
 
Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров

Лавров: убежден, никто не предъявит России никакого расследования по "Северным потокам"

© Forsvaret/Rune DyrholmЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Forsvaret/Rune Dyrholm
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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России 25 июня встретился со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.
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"Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал он.
Кроме того, отметил Лавров, Берлин уходит от официальных запросов с российской стороны. По словам министра, удержание в неведении собственника газопроводов выходит за рамки приличия и правовые рамки.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.
26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"
20 июня, 22:42
 
ЧП на Северных потокахСергей Лавроврасследование ЧП на "Северных потоках"
 
 
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