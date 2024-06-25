https://1prime.ru/20240625/lavrov-849478191.html

Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров

Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ

Никто не предъявит России расследования по "Севпотокам", заявил Лавров

Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:22+0300

2024-06-25T15:22+0300

2024-06-25T15:48+0300

чп на северных потоках

сергей лавров

расследование чп на "северных потоках"

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МИНСК, 25 июн - ПРАЙМ. Никто не предоставит России никакого расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", и сейчас не сообщают, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Министр иностранных дел России 25 июня встретился со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал он.Кроме того, отметил Лавров, Берлин уходит от официальных запросов с российской стороны. По словам министра, удержание в неведении собственника газопроводов выходит за рамки приличия и правовые рамки. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

https://1prime.ru/20240620/sdelka-849363136.html

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чп на северных потоках, сергей лавров, расследование чп на "северных потоках"