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Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи
Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи - 25.06.2024, ПРАЙМ
Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи
Литовский сейм принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в релизе на сайте сейма. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:50+0300
2024-06-25T17:50+0300
политика
литва
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право
договор
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Литовский сейм принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в релизе на сайте сейма. "Сейм постановил денонсировать соглашение между Литвой и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицированное постановлением Верховного Совета", — говорится в сообщении. Решение поддержали 93 депутата, пятеро воздержались. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска сообщила, что количество обращений за юридической помощью значительно сократилось. В последние два года сотрудничество в рамках соглашения не осуществлялось, а Литва не отвечает на правовые запросы от России.Соответствующие решения ранее уже приняли соседние Латвия и Эстония. Литва стремится успеть расторгнуть договор до января 2025 года, когда он должен был быть продлен еще на пять лет, сообщила пресс-служба парламента.Договор о правовой помощи и отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между РФ и Литовской республикой вступил в силу 21 января 1995 года с пролонгацией каждые пять лет.
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литва, россия, право, договор
Политика, ЛИТВА, РОССИЯ, Право, договор
17:50 25.06.2024
 
Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи

Литва расторгла договор с РФ о правовой помощи по гражданским и уголовным делам

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Литовский сейм принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в релизе на сайте сейма.
"Сейм постановил денонсировать соглашение между Литвой и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицированное постановлением Верховного Совета", — говорится в сообщении.
Решение поддержали 93 депутата, пятеро воздержались.
Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска сообщила, что количество обращений за юридической помощью значительно сократилось. В последние два года сотрудничество в рамках соглашения не осуществлялось, а Литва не отвечает на правовые запросы от России.
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Соответствующие решения ранее уже приняли соседние Латвия и Эстония. Литва стремится успеть расторгнуть договор до января 2025 года, когда он должен был быть продлен еще на пять лет, сообщила пресс-служба парламента.
Договор о правовой помощи и отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между РФ и Литовской республикой вступил в силу 21 января 1995 года с пролонгацией каждые пять лет.
 
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