https://1prime.ru/20240625/makron-849466889.html

Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне

Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне - 25.06.2024, ПРАЙМ

Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне

Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:19+0300

2024-06-25T11:19+0300

2024-06-25T11:20+0300

политика

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное собрание. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — сказал Макрон BFM TV.Так французский лидер высказался о партии Марин ле Пен "Национальное объединение", отметив, что она делит людей по происхождению и порелигиозному признаку. Кроме того, Макрон осудил деление людей партией "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.Президент Франции заключил, что программы обеих партий рискуют спровоцировать гражданскую войну.

https://1prime.ru/20240623/frantsiya-849416054.html

франция

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эммануэль макрон, франция