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Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне
Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне - 25.06.2024, ПРАЙМ
Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне
Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:19+0300
2024-06-25T11:19+0300
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политика
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франция
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное собрание. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — сказал Макрон BFM TV.Так французский лидер высказался о партии Марин ле Пен "Национальное объединение", отметив, что она делит людей по происхождению и порелигиозному признаку. Кроме того, Макрон осудил деление людей партией "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.Президент Франции заключил, что программы обеих партий рискуют спровоцировать гражданскую войну.
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эммануэль макрон, франция
Политика, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне
Макрон предупредил о возможности гражданской войны во Франции
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное собрание. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.
"Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — сказал Макрон BFM TV
.
Так французский лидер высказался о партии Марин ле Пен "Национальное объединение", отметив, что она делит людей по происхождению и порелигиозному признаку. Кроме того, Макрон осудил деление людей партией "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.
Президент Франции заключил, что программы обеих партий рискуют спровоцировать гражданскую войну.
СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона