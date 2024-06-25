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Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне
Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне - 25.06.2024, ПРАЙМ
Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне
Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:19+0300
2024-06-25T11:20+0300
политика
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное собрание. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — сказал Макрон BFM TV.Так французский лидер высказался о партии Марин ле Пен "Национальное объединение", отметив, что она делит людей по происхождению и порелигиозному признаку. Кроме того, Макрон осудил деление людей партией "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.Президент Франции заключил, что программы обеих партий рискуют спровоцировать гражданскую войну.
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эммануэль макрон, франция
Политика, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
11:19 25.06.2024 (обновлено: 11:20 25.06.2024)
 
Две крайности: Макрон сделал страшное заявление о войне

Макрон предупредил о возможности гражданской войны во Франции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Война внутри Франции может начаться из-за программ ультраправых и ультралевых политических блоков, которые были сформированы перед выборами в Национальное собрание. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.
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"Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — сказал Макрон BFM TV.
Так французский лидер высказался о партии Марин ле Пен "Национальное объединение", отметив, что она делит людей по происхождению и порелигиозному признаку. Кроме того, Макрон осудил деление людей партией "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.
Президент Франции заключил, что программы обеих партий рискуют спровоцировать гражданскую войну.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона
23 июня, 09:12
 
ПолитикаЭммануэль МакронФРАНЦИЯ
 
 
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