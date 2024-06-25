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Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона - 25.06.2024, ПРАЙМ
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
На фоне выборов во Франции глава государства Эммануэль Макрон перестал говорить про Украину. Такую деталь в поведении президента отметило издание Le... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:24+0300
2024-06-25T11:24+0300
2024-06-25T11:37+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. На фоне выборов во Франции глава государства Эммануэль Макрон перестал говорить про Украину. Такую деталь в поведении президента отметило издание Le Monde."Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", — сообщается в материале.Кроме того, газета отмечает, что два лидирующий блока на выборах практически забыли про Украину, так как тоже не упоминают о ней. Речь идет о "Новом народном фронте" и фракции "Национальное объединение".На состоявшихся девятого июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.
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франция, украина, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Le Monde: Макрон стал молчаливым в вопросе Украины на фоне выборов
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
На фоне выборов во Франции глава государства Эммануэль Макрон перестал говорить про Украину. Такую деталь в поведении президента отметило издание Le Monde.
"Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", — сообщается в материале.
Кроме того, газета отмечает, что два лидирующий блока на выборах практически забыли про Украину, так как тоже не упоминают о ней. Речь идет о "Новом народном фронте" и фракции "Национальное объединение".
На состоявшихся девятого июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.
Потеря популярности оппозиции Макрона может и не оправдаться, пишет СМИ