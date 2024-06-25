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Авиасалон МАКС в 2024 году снова отменили
Авиасалон МАКС в 2024 году снова отменили - 25.06.2024, ПРАЙМ
Авиасалон МАКС в 2024 году снова отменили
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T20:16+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился. "Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", — говорится в документе. Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. Традиционно он проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году.
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россия, авиасалон макс
Экономика, РОССИЯ, авиасалон МАКС
Авиасалон МАКС в 2024 году снова отменили
Кабмин: авиасалон МАКС в 2024 году снова отменили
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился.
"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", — говорится в документе.
Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением.
Традиционно он проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году.
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