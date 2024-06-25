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Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций
Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций - 25.06.2024, ПРАЙМ
Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций
Антироссийские санкции Евросоюза принесут выгоду только американским компаниям-экспортерам, однако откроют Брюсселю и Вашингтону путь в преисподнюю. Такое... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:55+0300
2024-06-25T11:55+0300
дмитрий медведев
ес
сша
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза принесут выгоду только американским компаниям-экспортерам, однако откроют Брюсселю и Вашингтону путь в преисподнюю. Такое мнение выразил в Telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Как отметил Медведев, ограничения против России сделают единственными победителями американские компании-экспортеры."Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - добавил он.
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дмитрий медведев, ес, сша, санкции против рф
Дмитрий Медведев, ЕС, США, санкции против РФ
11:55 25.06.2024
 
Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций

Медведев заявил, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза принесут выгоду только американским компаниям-экспортерам, однако откроют Брюсселю и Вашингтону путь в преисподнюю. Такое мнение выразил в Telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
Как отметил Медведев, ограничения против России сделают единственными победителями американские компании-экспортеры.
"Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - добавил он.
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"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ
21 июня, 09:35
 
Дмитрий МедведевЕССШАсанкции против РФ
 
 
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