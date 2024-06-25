https://1prime.ru/20240625/medvedev-849470064.html

Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций

Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций - 25.06.2024, ПРАЙМ

Путь в преисподнюю. Медведев назвал единственных победителей от санкций

Антироссийские санкции Евросоюза принесут выгоду только американским компаниям-экспортерам, однако откроют Брюсселю и Вашингтону путь в преисподнюю. Такое... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:55+0300

2024-06-25T11:55+0300

2024-06-25T11:55+0300

дмитрий медведев

ес

сша

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза принесут выгоду только американским компаниям-экспортерам, однако откроют Брюсселю и Вашингтону путь в преисподнюю. Такое мнение выразил в Telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Как отметил Медведев, ограничения против России сделают единственными победителями американские компании-экспортеры."Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - добавил он.

https://1prime.ru/20240621/medvedev-849370560.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, ес, сша, санкции против рф