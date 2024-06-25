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Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана
Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана - 25.06.2024, ПРАЙМ
Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана
Произошедшие 23 июня теракты в Дагестане были спланированной акцией внутренних и внешних врагов республики. Такое мнение выразил глава региона Сергей Меликов в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:23+0300
2024-06-25T11:23+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Произошедшие 23 июня теракты в Дагестане были спланированной акцией внутренних и внешних врагов республики. Такое мнение выразил глава региона Сергей Меликов в ходе сессии Народного Собрания"Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится, что Дагестан сегодня весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития", - сказал он.В этой связи Меликов подчеркнул, что в республике будет проведена ревизия личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе парламентариев. По его словам, подобная процедура является одной из форм противодействия терроризму и экстремизму.Ранее 23 июня произошло вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.
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россия, теракт
Происшествия, РОССИЯ, теракт
11:23 25.06.2024
 
Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана

Глава Дагестана: террористические атаки - спланированная акция врагов республики

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Произошедшие 23 июня теракты в Дагестане были спланированной акцией внутренних и внешних врагов республики. Такое мнение выразил глава региона Сергей Меликов в ходе сессии Народного Собрания
"Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится, что Дагестан сегодня весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития", - сказал он.
В этой связи Меликов подчеркнул, что в республике будет проведена ревизия личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе парламентариев. По его словам, подобная процедура является одной из форм противодействия терроризму и экстремизму.
Ранее 23 июня произошло вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.
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