https://1prime.ru/20240625/melikov-849467394.html

Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности

Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности - 25.06.2024, ПРАЙМ

Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности

Никаб не свойственен кавказским народам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, выступив против такого женского головного убора. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:31+0300

2024-06-25T11:31+0300

2024-06-25T11:48+0300

сергей меликов

терроризм

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Никаб не свойственен кавказским народам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, выступив против такого женского головного убора."Лично я против ношения никаба", - сказал он в ходе выступления на сессии Народного Собрания. Кроме того, глава Дагестана высказался против ношения этого элемента одежды также с точки зрения террористической безопасности. По его словам, эта одежда дает мужчинам возможность скрываться за платками, а женщинам проносить запрещенные предметы.Ранее в мае с призывами запретить никабы в России выступал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Позднее, 11 июня, в Государственную Думу внесли соответствующий законопроект.

https://1prime.ru/20240625/melikov-849467042.html

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сергей меликов, терроризм