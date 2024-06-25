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Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности
Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности - 25.06.2024, ПРАЙМ
Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности
Никаб не свойственен кавказским народам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, выступив против такого женского головного убора. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:31+0300
2024-06-25T11:48+0300
сергей меликов
терроризм
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Никаб не свойственен кавказским народам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, выступив против такого женского головного убора."Лично я против ношения никаба", - сказал он в ходе выступления на сессии Народного Собрания. Кроме того, глава Дагестана высказался против ношения этого элемента одежды также с точки зрения террористической безопасности. По его словам, эта одежда дает мужчинам возможность скрываться за платками, а женщинам проносить запрещенные предметы.Ранее в мае с призывами запретить никабы в России выступал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Позднее, 11 июня, в Государственную Думу внесли соответствующий законопроект.
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сергей меликов, терроризм
Сергей Меликов, терроризм
11:31 25.06.2024 (обновлено: 11:48 25.06.2024)
 
Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности

Глава Дагестана Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина в никабе на фестивале "Курбан-Фест" в Казани
Женщина в никабе на фестивале Курбан-Фест в Казани - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Никаб не свойственен кавказским народам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, выступив против такого женского головного убора.
"Лично я против ношения никаба", - сказал он в ходе выступления на сессии Народного Собрания. Кроме того, глава Дагестана высказался против ношения этого элемента одежды также с точки зрения террористической безопасности. По его словам, эта одежда дает мужчинам возможность скрываться за платками, а женщинам проносить запрещенные предметы.
Ранее в мае с призывами запретить никабы в России выступал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Позднее, 11 июня, в Государственную Думу внесли соответствующий законопроект.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана
11:23
 
Сергей Меликовтерроризм
 
 
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