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Российские МФО выдали рекордный объем займов, пишет СМИ

Российские МФО выдали рекордный объем займов, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ

Российские МФО выдали рекордный объем займов, пишет СМИ

Российские микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордный объем займов в мае 2024 года, пишет РБК со ссылкой на данные статистики. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:01+0300

2024-06-25T09:01+0300

2024-06-25T09:01+0300

экономика

мфо

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордный объем займов в мае 2024 года, пишет РБК со ссылкой на данные статистики.По данным "Скоринг Бюро", участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 миллиарда рублей, заключив 6,34 миллиона договоров. По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 миллиона займов на 44,6 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбъем одобренных займов вырос на 41,8% по сравнению с прошлым годом.Эксперты связывают рост выдач займов с активностью заемщиков и увеличением зарплат.Как отмечается, участники рынка стремятся "надышаться" и собрать как можно больше клиентов, наращивая объемы перед ужесточением регулирования. С 2023 года ЦБ ужесточает регулирование необеспеченного кредитования не только в банках, но и в микрофинансовых организациях.Рост рынка обеспечивают крупные игроки, топ-20 компаний, а также банковские МФО и МФО маркетплейсов.Основной спрос на займы формируют постоянные клиенты, но клиентская база МФО стала расширяться за счет новых потребителей.По прогнозу "Эксперт РА", в 2024 году выдачи микрозаймов в России увеличатся на 25% по сравнению с уровнями прошлого года.

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мфо, займы