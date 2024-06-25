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На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - 25.06.2024, ПРАЙМ

На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

Запад продолжает ввозить на Украину радиохимические вещества, их могут использовать, чтобы создать "грязную бомбу" и применить ее "под чужим флагом". Об этом... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:45+0300

2024-06-25T15:45+0300

2024-06-25T15:45+0300

вооружения

ядерное оружие

"грязная бомба"

россия

украина

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Запад продолжает ввозить на Украину радиохимические вещества, их могут использовать, чтобы создать "грязную бомбу" и применить ее "под чужим флагом". Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Во вторник, 25 июня, состоялся брифинг Министерства обороны России по военно-биологической деятельности США и Украины. В ходе брифинга Кириллов отметил, что на украинскую территорию продолжают везти радиохимические вещества для последующей утилизации. "Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом", - сказал российский военный.Под "грязной бомбой" понимается контейнер, который содержит в себе радиоактивные изотопы и заряд взрывчатого вещества. При взрыве контейнер разрушается, начинка распыляется, загрязняя окружающую среду.В прошлом году заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявлял "Российской газете", что Москва вскрыла планы неонацистов по провокации с подрывом "грязной бомбы". По его словам, Киев с подачи Запада хотел взорвать бомбу на территории страны, а затем обвинить Россию.

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ядерное оружие, "грязная бомба", россия, украина