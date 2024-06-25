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Мишустин рассказал о нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика"

Мишустин рассказал о нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика" - 25.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика"

Федеральные проекты, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда и инвестиционной активности, войдут в... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:33+0300

2024-06-25T15:33+0300

2024-06-25T15:33+0300

россия

михаил мишустин

предпринимательство

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Федеральные проекты, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда и инвестиционной активности, войдут в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина во вторник провел стратегическую сессию по нескольким национальным проектам, в том числе "Эффективная и конкурентная экономика". "В него войдут федеральные проекты, которые направлены на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда, на устойчивую занятость и инвестиционную активность. Также в его составе будут вопросы реализации климатической повестки и целый ряд других важных направлений, включая и развитие статистики, что позволит принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения для укрепления экономики", - сказал Мишустин. Он напомнил, что президент России в рамках майского указа поручил обеспечить рост ВВП РФ выше среднемирового. Рост экономики должен сопровождаться увеличением благосостояния граждан и доходов предприятий, наращиванием частных инвестиций, подчеркнул премьер. "К концу десятилетия предстоит обеспечить вовлечение 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей и всех государственных и муниципальных организаций социальной сферы в выполнение проектов по повышению производительности труда, что является основой эффективности функционирования экономики", - сказал Мишустин, добавив, что отдельное внимание будет уделено малому и среднему бизнесу. "Малый и средний бизнес сегодня становится драйвером экономического роста в регионах. Благодаря ему создаются рабочие места, которые востребованы людьми, товары и сервисы, современные решения. И для него необходимо предусмотреть широкий набор инструментов помощи", - продолжил премьер-министр. Также, по его словам, продолжится работа по созданию промышленных, техно- и бизнес-парков.

https://1prime.ru/20240621/razvitie-849394177.html

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россия, михаил мишустин, предпринимательство