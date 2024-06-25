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ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз
ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз - 25.06.2024, ПРАЙМ
ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз
ЕС и Молдавия начали во вторник в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве в ЕС с Молдавией. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T19:49+0300
2024-06-25T19:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. ЕС и Молдавия начали во вторник в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве в ЕС с Молдавией. Трансляция межправконференции ведется на сайте Еврокомиссии. "От членства в ЕС должны выиграть как Молдавия, так и Евросоюз… Молдавия должна продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям. Переговоры, которые мы сегодня запускаем, будут сложными, но мы ждем, что сможем приветствовать вас как члена Евросоюза", — заявила, открывая конференцию, глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб. о вторник в Люксембурге проходят первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.Межправительственные конференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того, как в Совете ЕС вступит в права Венгрия, критически относящаяся к членству Украины.В июне 2022 года Евросоюзом Украине и Молдавии был предоставлен статус стран-кандидатов. Такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.
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украина, молдавия, ес, вступление в ес, переговоры
Политика, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ЕС, вступление в ЕС, переговоры
ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз
ЕС официально объявил о начале переговоров с Молдавией о вступлении в союз
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. ЕС и Молдавия начали во вторник в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве в ЕС с Молдавией.
Трансляция межправконференции ведется на сайте Еврокомиссии.
"От членства в ЕС должны выиграть как Молдавия, так и Евросоюз… Молдавия должна продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям. Переговоры, которые мы сегодня запускаем, будут сложными, но мы ждем, что сможем приветствовать вас как члена Евросоюза", — заявила, открывая конференцию, глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
о вторник в Люксембурге проходят первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Межправительственные конференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того, как в Совете ЕС вступит в права Венгрия, критически относящаяся к членству Украины.
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
В июне 2022 года Евросоюзом Украине и Молдавии был предоставлен статус стран-кандидатов. Такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.