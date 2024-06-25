https://1prime.ru/20240625/moldaviya-849490196.html

ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз

ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз - 25.06.2024, ПРАЙМ

ЕС формально запустил переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз

ЕС и Молдавия начали во вторник в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве в ЕС с Молдавией. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:49+0300

2024-06-25T19:49+0300

2024-06-25T19:50+0300

политика

украина

молдавия

ес

вступление в ес

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. ЕС и Молдавия начали во вторник в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве в ЕС с Молдавией. Трансляция межправконференции ведется на сайте Еврокомиссии. "От членства в ЕС должны выиграть как Молдавия, так и Евросоюз… Молдавия должна продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям. Переговоры, которые мы сегодня запускаем, будут сложными, но мы ждем, что сможем приветствовать вас как члена Евросоюза", — заявила, открывая конференцию, глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб. о вторник в Люксембурге проходят первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.Межправительственные конференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того, как в Совете ЕС вступит в права Венгрия, критически относящаяся к членству Украины.В июне 2022 года Евросоюзом Украине и Молдавии был предоставлен статус стран-кандидатов. Такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.

https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483933.html

украина

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, молдавия, ес, вступление в ес, переговоры