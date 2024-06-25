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Премьер Молдавии надеется на одобрение гражданами стремления в ЕС

Премьер Молдавии надеется на одобрение гражданами стремления в ЕС - 25.06.2024, ПРАЙМ

Премьер Молдавии надеется на одобрение гражданами стремления в ЕС

Премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что осенью на референдуме народ республики подтвердит свое стремление к европейской интеграции. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T23:13+0300

2024-06-25T23:13+0300

2024-06-25T23:13+0300

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КИШИНЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что осенью на референдуме народ республики подтвердит свое стремление к европейской интеграции. "Граждане Молдавии являются настоящими чемпионами процесса европейской интеграции нашей страны… Осенью воля народа подтвердит наше будущее. И Европейский Союз может помочь нам быстрее стать сильной, независимой страной, где мир и процветание гарантированы", — заявил Речан на пресс-конференции после первой межправительственной конференции Молдавия - ЕС. По его словам, каждая закрытая глава переговоров будет означать видимые результаты, справедливые и предсказуемые законы, эффективные институты и качественные государственные услуги. "Мы ускорим использование возможностей, предлагаемых секторальными программами ЕС, в которых участвует Молдавия. Межправительственные конференции, переговоры по главам, обсуждения между нашими институтами и европейскими институтами - это норма, к которой мы давно стремимся. Мы не просто мечтаем о свободном мире, а становимся его частью", — подчеркнул премьер. В июне 2022 года Евросоюзом Украине и Молдавии был предоставлен статус стран-кандидатов. Такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.

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