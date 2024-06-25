https://1prime.ru/20240625/nalogi-849492809.html
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда - 25.06.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан в внесудебном порядке, пишет РБК. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T23:34+0300
2024-06-25T23:34+0300
2024-06-25T23:34+0300
налоги
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан в внесудебном порядке, пишет РБК. Соответствующий проект федерального закона ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Министерство предлагает осуществлять взыскание во внесудебном порядке, чтобы снизить нагрузку на судебную систему и сделать процедуры более согласованными. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.Ведомство предлагает следующий механизм: налогоплательщик получает требование об уплате задолженности. Если требование будет проигнорировано, налоговые органы смогут самостоятельно принять решение о взыскании. Порядок их действий будет зависеть от суммы задолженности.О решении налоговых органов гражданин будет проинформирован через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги". Если это не получится, то отправят заказное письмо.
https://1prime.ru/20240620/nalog-849347027.html
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россия, минфин
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Минфин вышел с инициативой взыскания долгов с граждан по налогам, минуя суд
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан в внесудебном порядке, пишет РБК
.
Соответствующий проект федерального закона ведомство опубликовало для общественного обсуждения.
Министерство предлагает осуществлять взыскание во внесудебном порядке, чтобы снизить нагрузку на судебную систему и сделать процедуры более согласованными. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ведомство предлагает следующий механизм: налогоплательщик получает требование об уплате задолженности. Если требование будет проигнорировано, налоговые органы смогут самостоятельно принять решение о взыскании. Порядок их действий будет зависеть от суммы задолженности.
О решении налоговых органов гражданин будет проинформирован через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги". Если это не получится, то отправят заказное письмо.
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