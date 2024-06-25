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Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда - 25.06.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан в внесудебном порядке, пишет РБК. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T23:34+0300
2024-06-25T23:34+0300
налоги
россия
минфин
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан в внесудебном порядке, пишет РБК. Соответствующий проект федерального закона ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Министерство предлагает осуществлять взыскание во внесудебном порядке, чтобы снизить нагрузку на судебную систему и сделать процедуры более согласованными. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.Ведомство предлагает следующий механизм: налогоплательщик получает требование об уплате задолженности. Если требование будет проигнорировано, налоговые органы смогут самостоятельно принять решение о взыскании. Порядок их действий будет зависеть от суммы задолженности.О решении налоговых органов гражданин будет проинформирован через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги". Если это не получится, то отправят заказное письмо.
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россия, минфин
Налоги, РОССИЯ, Минфин
23:34 25.06.2024
 
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда

Минфин вышел с инициативой взыскания долгов с граждан по налогам, минуя суд

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан в внесудебном порядке, пишет РБК.
Соответствующий проект федерального закона ведомство опубликовало для общественного обсуждения.
Министерство предлагает осуществлять взыскание во внесудебном порядке, чтобы снизить нагрузку на судебную систему и сделать процедуры более согласованными. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ведомство предлагает следующий механизм: налогоплательщик получает требование об уплате задолженности. Если требование будет проигнорировано, налоговые органы смогут самостоятельно принять решение о взыскании. Порядок их действий будет зависеть от суммы задолженности.
О решении налоговых органов гражданин будет проинформирован через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги". Если это не получится, то отправят заказное письмо.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Госдума в первом чтении повысила налоги на дорогостоящую недвижимость
20 июня, 15:05
 
НалогиРОССИЯМинфин
 
 
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