https://1prime.ru/20240625/nato-849490013.html

СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО

СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО - 25.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО

НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:44+0300

2024-06-25T19:44+0300

2024-06-25T19:45+0300

политика

нато

генеральный секретарь

марк рютте

йенс столтенберг

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники. "НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", — пишет агентство. Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса. Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что уходит в отпуск на три месяца, после чего занять пост генсека НАТО.Йенс Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. В марте 2022 года лидеры стран альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, его полномочия заканчиваются 1 октября 2024 года.

https://1prime.ru/20240618/nato-849257394.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, генеральный секретарь, марк рютте, йенс столтенберг