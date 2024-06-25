Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240625/nato-849490013.html
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО
НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T19:44+0300
2024-06-25T19:45+0300
политика
нато
генеральный секретарь
марк рютте
йенс столтенберг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488699_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_a0791e3a338834984a0994489b2aa804.jpg
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники. "НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", — пишет агентство. Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса. Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что уходит в отпуск на три месяца, после чего занять пост генсека НАТО.Йенс Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. В марте 2022 года лидеры стран альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, его полномочия заканчиваются 1 октября 2024 года.
https://1prime.ru/20240618/nato-849257394.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488699_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_705d2f0546e554dd2c700b8c70c70de7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, генеральный секретарь, марк рютте, йенс столтенберг
Политика, НАТО, Генеральный секретарь, Марк Рютте, Йенс Столтенберг
19:44 25.06.2024 (обновлено: 19:45 25.06.2024)
 
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО

AFP: НАТО 26 июня официально утвердит Рютте следующим генсеком

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
"НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", — пишет агентство.
Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса.
Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что уходит в отпуск на три месяца, после чего занять пост генсека НАТО.
Йенс Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. В марте 2022 года лидеры стран альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, его полномочия заканчиваются 1 октября 2024 года.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Страны НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг
18 июня, 08:05
 
ПолитикаНАТОГенеральный секретарьМарк РюттеЙенс Столтенберг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала