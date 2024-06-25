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СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО
НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T19:44+0300
2024-06-25T19:44+0300
2024-06-25T19:45+0300
политика
нато
генеральный секретарь
марк рютте
йенс столтенберг
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники. "НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", — пишет агентство. Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса. Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что уходит в отпуск на три месяца, после чего занять пост генсека НАТО.Йенс Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. В марте 2022 года лидеры стран альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, его полномочия заканчиваются 1 октября 2024 года.
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нато, генеральный секретарь, марк рютте, йенс столтенберг
Политика, НАТО, Генеральный секретарь, Марк Рютте, Йенс Столтенберг
СМИ узнали о дате назначения нового генсека НАТО
AFP: НАТО 26 июня официально утвердит Рютте следующим генсеком
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
НАТО 26 июня официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса, передает AFP
со ссылкой на дипломатические источники.
"НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", — пишет агентство.
Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса.
Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что уходит в отпуск на три месяца, после чего занять пост генсека НАТО.
Йенс Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. В марте 2022 года лидеры стран альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, его полномочия заканчиваются 1 октября 2024 года.
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