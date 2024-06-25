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В России продлят нулевой НДС для отелей

В России продлят нулевой НДС для отелей - 25.06.2024, ПРАЙМ

В России продлят нулевой НДС для отелей

Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:13+0300

2024-06-25T17:13+0300

2024-06-25T17:13+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря вашему решению, Михаил Владимирович, доковидному об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения эти сделать", - сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.

https://1prime.ru/20240622/turizm-849404433.html

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россия, туризм, отели, ндс