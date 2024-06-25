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В России продлят нулевой НДС для отелей - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В России продлят нулевой НДС для отелей
В России продлят нулевой НДС для отелей - 25.06.2024, ПРАЙМ
В России продлят нулевой НДС для отелей
Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:13+0300
2024-06-25T17:13+0300
россия
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря вашему решению, Михаил Владимирович, доковидному об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения эти сделать", - сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.
https://1prime.ru/20240622/turizm-849404433.html
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россия, туризм, отели, ндс
РОССИЯ, Туризм, отели, НДС
17:13 25.06.2024
 
В России продлят нулевой НДС для отелей

Чернышенко: нулевой НДС для российских отелей будет продлен до 2030 года

© Фото : пресс-служба курорта MiracleonОтель премиального класса "FЮNF Luxury Resort & Spa 5*"
Отель премиального класса FЮNF Luxury Resort & Spa 5* - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© Фото : пресс-служба курорта Miracleon
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря вашему решению, Михаил Владимирович, доковидному об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения эти сделать", - сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.
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РОССИЯТуризмотелиНДС
 
 
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