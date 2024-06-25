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В России оценили возможность покупки квартиры без кредита - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В России оценили возможность покупки квартиры без кредита
В России оценили возможность покупки квартиры без кредита - 25.06.2024, ПРАЙМ
В России оценили возможность покупки квартиры без кредита
Порядка 70 процентов россиян убеждены, что купить квартиру можно только с ипотекой, при этом они считают оптимальным первоначальным взносом сумму в 30 процентов | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:42+0300
2024-06-25T09:52+0300
россия
ипотека
недвижимость
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Порядка 70 процентов россиян убеждены, что купить квартиру можно только с ипотекой, при этом они считают оптимальным первоначальным взносом сумму в 30 процентов от стоимости недвижимости. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на проведенный инвестиционной компанией "ФЛИП" опрос.В исследовании поучаствовали 1495 россиян в возрасте от 21 до 50 лет.Так, согласно исследованию, около половины респондентов хотят купить квартиру побольше или еще одну для сдачи ее в аренду. В то же время порядка шести процентов ответили, что не хотят увеличивать жилплощадь или покупать еще одну квартиру.Кроме того, опрос показал, что, по мнению 82 процентов опрошенных, средний размер платежа по ипотеке, который на текущий момент равен 50-60 тысячам рублей, составляет значительную долю семейного бюджета, поэтому они назвали оптимальной сумму не более 30 тысяч рублей. Также издание приводит данные о том, что более 89 опрошенных россиян считают финансовые сложности и неуверенность в завтрашнем дне ключевыми причинами отказа от покупки квартиры. Ранее сообщалось, что Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке.
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россия, ипотека, недвижимость
РОССИЯ, ипотека, Недвижимость
09:42 25.06.2024 (обновлено: 09:52 25.06.2024)
 
В России оценили возможность покупки квартиры без кредита

"ФЛИП": 70% россиян заявили, что квартиру можно купить только с ипотекой

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Порядка 70 процентов россиян убеждены, что купить квартиру можно только с ипотекой, при этом они считают оптимальным первоначальным взносом сумму в 30 процентов от стоимости недвижимости. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на проведенный инвестиционной компанией "ФЛИП" опрос.
В исследовании поучаствовали 1495 россиян в возрасте от 21 до 50 лет.
Так, согласно исследованию, около половины респондентов хотят купить квартиру побольше или еще одну для сдачи ее в аренду. В то же время порядка шести процентов ответили, что не хотят увеличивать жилплощадь или покупать еще одну квартиру.
Кроме того, опрос показал, что, по мнению 82 процентов опрошенных, средний размер платежа по ипотеке, который на текущий момент равен 50-60 тысячам рублей, составляет значительную долю семейного бюджета, поэтому они назвали оптимальной сумму не более 30 тысяч рублей.
Также издание приводит данные о том, что более 89 опрошенных россиян считают финансовые сложности и неуверенность в завтрашнем дне ключевыми причинами отказа от покупки квартиры.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов
21 июня, 16:04
 
РОССИЯипотекаНедвижимость
 
 
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