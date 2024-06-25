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В России спрогнозировали рост цен на новостройки в 2024 году

В России спрогнозировали рост цен на новостройки в 2024 году - 25.06.2024, ПРАЙМ

В России спрогнозировали рост цен на новостройки в 2024 году

По итогам 2024 года цена за "квадрат" в российских новостройках незначительно вырастет, рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T12:33+0300

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россия

недвижимость

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. По итогам 2024 года цена за "квадрат" в российских новостройках незначительно вырастет, рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.Так, он отметил, что динамика стоимости жилья в России будет более сдержанной во второй половине текущего года на фоне снижения спроса на покупку недвижимости. По его словам, цена за квадратный метр в новостройках подрастет на соответствующий уровень инфляции.На данный момент, согласно данным аналитиков, стоимость "квадрата" в строящихся многоэтажках равна 171,46 тысячи рублей. Стоимость же первичек в России с начала 2024 года выросла только на 3,9 процента. Более того, отмечается, что продажи новостроек в стране в мае увеличились более чем на 19 процентов относительно аналогичного периода времени 2023 года до 2,8 миллиона квадратных метров. Ранее сообщалось, что Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке. В то же время отмечалось, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме, а по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня.

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россия, недвижимость