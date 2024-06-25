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"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России
"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России - 25.06.2024, ПРАЙМ
"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России
Цены на вторичное жилье в крупных городах России по итогам первого полугодия перешли к стагнации: за шесть месяцев они увеличилась в среднем лишь на 3,7%,... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:10+0300
2024-06-25T13:10+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупных городах России по итогам первого полугодия перешли к стагнации: за шесть месяцев они увеличилась в среднем лишь на 3,7%, подсчитали в "Циане". "На рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз (сокращение спроса относительно второго полугодия 2023 года, заградительно высокие ставки по ипотеке), однако пока что продавцы заняли выжидающую позицию и не готовы заметно снижать цены", - говорится в сообщении компании. По ее данным, минимальные темпы роста зафиксированы в Санкт-Петербурге (+0,2%), Москве (+0,4%), Владивостоке (+0,4%) и Ленинградской области (+0,5%). При этом в последние два-три месяца в Петербурге, Московской и Ленинградской областях наметился разворот тренда на сокращение средних цен. Максимальный рост зафиксирован "Цианом" в Набережных Челнах (+9,2%), Красноярске (+8%), Махачкале (+7,9%), Барнауле (+7,5%). В целом за шесть месяцев текущего года активность потенциальных покупателей, по наблюдению специалистов компании, примерно на 20% ниже, чем годом ранее. По сравнению с периодом января-мая 2023 года число сделок в Москве в текущем году ниже на 13%, в Санкт-Петербурге - на 15%. "Отрицательная динамика последних месяцев в столичных регионах позволяет с высокой вероятностью говорить о постепенном развороте тренда со стагнации на небольшое снижение цен. После 1 июля ипотека станет одинаково недоступна как для вторичного рынка, так и для первичного (для тех, кто не подойдет в качестве заемщика по семейной или IT-программе). Это может привести к перераспределению спроса, пусть и сократившегося, в сегмент готового жилья, где общий уровень цен чуть ниже и есть возможность торговаться", - отмечается в сообщении.
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россия, рынок недвижимости
РОССИЯ, рынок недвижимости
"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России
"Циан": цены на вторичное жилье в России по итогам полугодия стагнируют
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупных городах России по итогам первого полугодия перешли к стагнации: за шесть месяцев они увеличилась в среднем лишь на 3,7%, подсчитали в "Циане".
"На рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз (сокращение спроса относительно второго полугодия 2023 года, заградительно высокие ставки по ипотеке), однако пока что продавцы заняли выжидающую позицию и не готовы заметно снижать цены", - говорится в сообщении компании.
По ее данным, минимальные темпы роста зафиксированы в Санкт-Петербурге (+0,2%), Москве (+0,4%), Владивостоке (+0,4%) и Ленинградской области (+0,5%). При этом в последние два-три месяца в Петербурге, Московской и Ленинградской областях наметился разворот тренда на сокращение средних цен.
В России выросли инвестиции в недвижимость
Максимальный рост зафиксирован "Цианом" в Набережных Челнах (+9,2%), Красноярске (+8%), Махачкале (+7,9%), Барнауле (+7,5%).
В целом за шесть месяцев текущего года активность потенциальных покупателей, по наблюдению специалистов компании, примерно на 20% ниже, чем годом ранее. По сравнению с периодом января-мая 2023 года число сделок в Москве в текущем году ниже на 13%, в Санкт-Петербурге - на 15%.
"Отрицательная динамика последних месяцев в столичных регионах позволяет с высокой вероятностью говорить о постепенном развороте тренда со стагнации на небольшое снижение цен. После 1 июля ипотека станет одинаково недоступна как для вторичного рынка, так и для первичного (для тех, кто не подойдет в качестве заемщика по семейной или IT-программе). Это может привести к перераспределению спроса, пусть и сократившегося, в сегмент готового жилья, где общий уровень цен чуть ниже и есть возможность торговаться", - отмечается в сообщении.