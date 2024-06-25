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"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России

"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России - 25.06.2024, ПРАЙМ

"Циан" оценил динамику цен на вторичное жилье в России

Цены на вторичное жилье в крупных городах России по итогам первого полугодия перешли к стагнации: за шесть месяцев они увеличилась в среднем лишь на 3,7%,... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:10+0300

2024-06-25T13:10+0300

2024-06-25T13:10+0300

россия

рынок недвижимости

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупных городах России по итогам первого полугодия перешли к стагнации: за шесть месяцев они увеличилась в среднем лишь на 3,7%, подсчитали в "Циане". "На рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз (сокращение спроса относительно второго полугодия 2023 года, заградительно высокие ставки по ипотеке), однако пока что продавцы заняли выжидающую позицию и не готовы заметно снижать цены", - говорится в сообщении компании. По ее данным, минимальные темпы роста зафиксированы в Санкт-Петербурге (+0,2%), Москве (+0,4%), Владивостоке (+0,4%) и Ленинградской области (+0,5%). При этом в последние два-три месяца в Петербурге, Московской и Ленинградской областях наметился разворот тренда на сокращение средних цен. Максимальный рост зафиксирован "Цианом" в Набережных Челнах (+9,2%), Красноярске (+8%), Махачкале (+7,9%), Барнауле (+7,5%). В целом за шесть месяцев текущего года активность потенциальных покупателей, по наблюдению специалистов компании, примерно на 20% ниже, чем годом ранее. По сравнению с периодом января-мая 2023 года число сделок в Москве в текущем году ниже на 13%, в Санкт-Петербурге - на 15%. "Отрицательная динамика последних месяцев в столичных регионах позволяет с высокой вероятностью говорить о постепенном развороте тренда со стагнации на небольшое снижение цен. После 1 июля ипотека станет одинаково недоступна как для вторичного рынка, так и для первичного (для тех, кто не подойдет в качестве заемщика по семейной или IT-программе). Это может привести к перераспределению спроса, пусть и сократившегося, в сегмент готового жилья, где общий уровень цен чуть ниже и есть возможность торговаться", - отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости