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Котировки нефтяных фьючерсов во вторник колебались возле флэтовой линии - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Котировки нефтяных фьючерсов во вторник колебались возле флэтовой линии
Котировки нефтяных фьючерсов во вторник колебались возле флэтовой линии - 25.06.2024, ПРАЙМ
Котировки нефтяных фьючерсов во вторник колебались возле флэтовой линии
Цены на нефть во вторник оставались почти без изменений после роста на предыдущей сессии. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода данных США по... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:44+0300
2024-06-25T11:44+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник оставались почти без изменений после роста на предыдущей сессии. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода данных США по инфляции, хотя ожидаемое оживление спроса в летний период обеспечивает поддержку рынку.По состоянию на 04.40 по Гринвичу августовские фьючерсы на нефть Brent прибавили 5 центов, до 86,06 доллара за баррель, после роста на 0,9% в понедельник. Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 6 центов, до 81,69 доллара за баррель. В понедельник контракты повысились на 1,1%.Оба контракта выросли почти на 3% по итогам предыдущей недели, продемонстрировав укрепление вторую неделю подряд.Спрос на бензин повышается, а запасы нефти и нефтепродуктов в США уменьшились на фоне летнего сезона пикового потребления.Опубликованные в понедельник результаты проведенного Reuters опроса свидетельствуют о том, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 15-21 июня, вероятно, сократились на 3 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились, а дистиллятов – выросли."Рост цен на нефть был спровоцирован позитивными перспективами спроса и сокращением запасов в США. В Северном полушарии начинается жаркое лето и сезон ураганов, поэтому спрос будет продолжать расти в ближайшие месяцы", - отметила независимый аналитик Тина Тен.И все же инвесторы осторожно оценивают перспективы роста цен на нефть, опасаясь, что относительно высокие процентные ставки будут сдерживать экономическую активность и ограничат темпы потребления топлива.Федеральная резервная система (ФРС) США сфокусирована на торможении инфляции. В пятницу будет представлен индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Вероятно, он прояснит перспективы процентных ставок.Отсрочка начала снижения процентных ставок означает, что стоимость заимствований будет оставаться более высокой в течение более длительного времени. "Индекс PCE находится в фокусе внимания на этой неделе, так как он прояснит намерения ФРС относительно ставок", - добавила Тен.Продолжающиеся атаки на объекты нефтяной инфраструктуры России, которые могут ограничить предложение нефти и нефтепродуктов, обеспечивают дополнительную поддержку котировкам.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
11:44 25.06.2024
 

Котировки нефтяных фьючерсов во вторник колебались возле флэтовой линии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник оставались почти без изменений после роста на предыдущей сессии. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода данных США по инфляции, хотя ожидаемое оживление спроса в летний период обеспечивает поддержку рынку.
По состоянию на 04.40 по Гринвичу августовские фьючерсы на нефть Brent прибавили 5 центов, до 86,06 доллара за баррель, после роста на 0,9% в понедельник. Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 6 центов, до 81,69 доллара за баррель. В понедельник контракты повысились на 1,1%.
Оба контракта выросли почти на 3% по итогам предыдущей недели, продемонстрировав укрепление вторую неделю подряд.
Спрос на бензин повышается, а запасы нефти и нефтепродуктов в США уменьшились на фоне летнего сезона пикового потребления.
Опубликованные в понедельник результаты проведенного Reuters опроса свидетельствуют о том, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 15-21 июня, вероятно, сократились на 3 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились, а дистиллятов – выросли.
"Рост цен на нефть был спровоцирован позитивными перспективами спроса и сокращением запасов в США. В Северном полушарии начинается жаркое лето и сезон ураганов, поэтому спрос будет продолжать расти в ближайшие месяцы", - отметила независимый аналитик Тина Тен.
И все же инвесторы осторожно оценивают перспективы роста цен на нефть, опасаясь, что относительно высокие процентные ставки будут сдерживать экономическую активность и ограничат темпы потребления топлива.
Федеральная резервная система (ФРС) США сфокусирована на торможении инфляции. В пятницу будет представлен индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Вероятно, он прояснит перспективы процентных ставок.
Отсрочка начала снижения процентных ставок означает, что стоимость заимствований будет оставаться более высокой в течение более длительного времени. "Индекс PCE находится в фокусе внимания на этой неделе, так как он прояснит намерения ФРС относительно ставок", - добавила Тен.
Продолжающиеся атаки на объекты нефтяной инфраструктуры России, которые могут ограничить предложение нефти и нефтепродуктов, обеспечивают дополнительную поддержку котировкам.
 
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