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Цены нефтяных фьючерсов снизились из-за укрепления доллара

Цены нефтяных фьючерсов снизились из-за укрепления доллара - 25.06.2024, ПРАЙМ

Цены нефтяных фьючерсов снизились из-за укрепления доллара

Цены на сырую нефть снизились во вторник под влиянием укрепления доллара, в то время как инвесторы переключили внимание на данные по инфляции в США, которые... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:26+0300

2024-06-25T17:26+0300

2024-06-25T17:26+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на сырую нефть снизились во вторник под влиянием укрепления доллара, в то время как инвесторы переключили внимание на данные по инфляции в США, которые должны выйти на этой неделе.Однако потери были ограничены в связи с эскалацией геополитической напряженности и надеждами на повышение спроса этим летом.Августовские фьючерсы на нефть марки Brent к 12.22 по Гринвичу снизились на 50 центов, или 0,6%, до 85,51 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI опустились на 54 цента, или 0,7%, до 81,09 доллара.Оба контракта выросли почти на 3% по итогам предыдущей недели, продемонстрировав укрепление вторую неделю подряд.Доллар сегодня вырос на 0,13%, из-за чего стоимость нефти повышается для держателей других валют.Федеральная резервная система, тем временем, вновь заявила о том, что сохранение ставки на неизменном уровне "в течение некоторого времени", вероятно, будет достаточным для того, чтобы взять инфляцию под контроль.Задержки со снижением ставки в США могут сдержать развитие экономики и ограничить рост потребления топлива."Позитивные новости о запасах и спросе на бензин в США на прошлой неделе усилили позитивные настроения, подкрепленные прогнозами о дефиците мирового предложения в 3-м квартале, - говорит аналитик Panmure Gordon Эшли Келти. – Однако опасения по поводу медленных темпов снижения ставок центральных банков остаются препятствием для восстановления мировой экономики".Ожидаемое сокращение запасов нефти и топлива, а также повышение спроса на бензин по мере того, как США, крупнейший потребитель нефти в мире, вступают в пиковый летний сезон потребления, сдерживали спад цен.Опубликованные в понедельник результаты проведенного Reuters опроса свидетельствуют о том, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 15-21 июня, вероятно, сократились на 3 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились, а дистиллятов – выросли."Рост цен на нефть был спровоцирован позитивными перспективами спроса и сокращением запасов в США. В северном полушарии начинается жаркое лето и сезон ураганов, поэтому спрос будет продолжать расти в ближайшие месяцы", - отметила независимый аналитик Тина Тен.В пятницу будет представлен индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Вероятно, он прояснит перспективы процентных ставок.Продолжающиеся атаки на объекты нефтяной инфраструктуры России, которые могут ограничить предложение нефти и нефтепродуктов, обеспечивают дополнительную поддержку котировкам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти