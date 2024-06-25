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Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов для регистрации ТС - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов для регистрации ТС
Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов для регистрации ТС - 25.06.2024, ПРАЙМ
Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов для регистрации ТС
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:41+0300
2024-06-25T13:42+0300
осаго
госдума
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающие снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца.Соответствующий законопроект в июне 2023 года внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.Принятый закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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осаго, госдума
ОСАГО, Госдума
13:41 25.06.2024 (обновлено: 13:42 25.06.2024)
 
Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов для регистрации ТС

Госдума исключила полис ОСАГО из числа обязательных для регистрации транспорта документов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающие снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца.
Соответствующий законопроект в июне 2023 года внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Принятый закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.
Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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