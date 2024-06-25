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Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля

Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля - 25.06.2024, ПРАЙМ

Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля

Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля станет дешевле, а в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщает "Москва... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:00+0300

2024-06-25T19:00+0300

2024-06-25T19:00+0300

экономика

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парковка

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля станет дешевле, а в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.По данным дептранса, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос. Кроме того, тарифы на 12% платных улиц, где средняя загрузка превышает 80%, будут изменены, чтобы эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и снизить перепробеги автомобилей в поисках свободного места.С 5 августа в зону действия резидентных разрешений попадут ещё 88 участков улиц. Чтобы воспользоваться парковкой на этих участках, местным жителям необходимо оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. В этом случае парковка будет бесплатной.

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москва, россия, парковка