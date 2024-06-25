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Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля
Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля - 25.06.2024, ПРАЙМ
Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля
Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля станет дешевле, а в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщает "Москва... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T19:00+0300
2024-06-25T19:00+0300
экономика
москва
россия
парковка
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля станет дешевле, а в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.По данным дептранса, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос. Кроме того, тарифы на 12% платных улиц, где средняя загрузка превышает 80%, будут изменены, чтобы эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и снизить перепробеги автомобилей в поисках свободного места.С 5 августа в зону действия резидентных разрешений попадут ещё 88 участков улиц. Чтобы воспользоваться парковкой на этих участках, местным жителям необходимо оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. В этом случае парковка будет бесплатной.
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москва, россия, парковка
Экономика, МОСКВА, РОССИЯ, парковка
19:00 25.06.2024
 
Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля

Дептранс: в Москве с 1 июля парковка станет дешевле на 12 улицах

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля станет дешевле, а в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
По данным дептранса, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос.
Кроме того, тарифы на 12% платных улиц, где средняя загрузка превышает 80%, будут изменены, чтобы эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и снизить перепробеги автомобилей в поисках свободного места.
С 5 августа в зону действия резидентных разрешений попадут ещё 88 участков улиц. Чтобы воспользоваться парковкой на этих участках, местным жителям необходимо оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. В этом случае парковка будет бесплатной.
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