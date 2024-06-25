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"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков

"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков - 25.06.2024, ПРАЙМ

"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков

Компания "Сбербанк Страхование" выплатила 260 миллионов рублей жителям регионов, чье жилье пострадало от апрельских паводков, говорится в сообщении страховщика. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:12+0300

2024-06-25T17:12+0300

2024-06-25T17:12+0300

экономика

россия

паводок

подтопление

жилье

компенсация

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование" выплатила 260 миллионов рублей жителям регионов, чье жилье пострадало от апрельских паводков, говорится в сообщении страховщика. "СберСтрахование" выплатила 260 миллионов рублей жителям Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, чьё жильё пострадало от апрельских паводков. Большая часть, 83% от общего количества выплат, пришлась на полисы добровольной защиты жилья, 17% на программы ипотечного страхования", — приводятся слова генерального директора компании Михаила Волкова. Как указывается в сообщении, сильнее всего пострадала Курганская область, жители этого региона получили 95% от общего количества компенсаций. Из них 79% пришлось на договоры добровольного страхования домов и квартир. С начала года "Сбербанк Страхование" выплатила россиянам 745 миллионов рублей за повреждения жилья в результате стихийных бедствий. 63% обращений — от владельцев полисов добровольного страхования, 37% — ипотечного."Апрельские паводки показали, насколько разрушительной может быть природа. На Курганскую и соседнюю области пришлось 35% выплат из-за подтоплений. Всего в этих регионах наши клиенты заключили более 180 тысяч договоров страхования домов и квартир, в основном это ипотечные страховые программы", — добавил Волков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, паводок, подтопление, жилье, компенсация