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"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков - 25.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240625/pavodok-849483574.html
"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков
"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков - 25.06.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков
Компания "Сбербанк Страхование" выплатила 260 миллионов рублей жителям регионов, чье жилье пострадало от апрельских паводков, говорится в сообщении страховщика. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:12+0300
2024-06-25T17:12+0300
экономика
россия
паводок
подтопление
жилье
компенсация
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование" выплатила 260 миллионов рублей жителям регионов, чье жилье пострадало от апрельских паводков, говорится в сообщении страховщика. "СберСтрахование" выплатила 260 миллионов рублей жителям Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, чьё жильё пострадало от апрельских паводков. Большая часть, 83% от общего количества выплат, пришлась на полисы добровольной защиты жилья, 17% на программы ипотечного страхования", — приводятся слова генерального директора компании Михаила Волкова. Как указывается в сообщении, сильнее всего пострадала Курганская область, жители этого региона получили 95% от общего количества компенсаций. Из них 79% пришлось на договоры добровольного страхования домов и квартир. С начала года "Сбербанк Страхование" выплатила россиянам 745 миллионов рублей за повреждения жилья в результате стихийных бедствий. 63% обращений — от владельцев полисов добровольного страхования, 37% — ипотечного."Апрельские паводки показали, насколько разрушительной может быть природа. На Курганскую и соседнюю области пришлось 35% выплат из-за подтоплений. Всего в этих регионах наши клиенты заключили более 180 тысяч договоров страхования домов и квартир, в основном это ипотечные страховые программы", — добавил Волков.
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россия, паводок, подтопление, жилье, компенсация
Экономика, РОССИЯ, паводок, подтопление, жилье, компенсация
17:12 25.06.2024
 
"СберСтрахование" выплатила компенсацию пострадавшим от паводков

"СберСтрахование" выплатила 260 миллионов рублей пострадавшим от паводков

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в микрорайоне Глинка в Кургане
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в микрорайоне Глинка в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование" выплатила 260 миллионов рублей жителям регионов, чье жилье пострадало от апрельских паводков, говорится в сообщении страховщика.
"СберСтрахование" выплатила 260 миллионов рублей жителям Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, чьё жильё пострадало от апрельских паводков. Большая часть, 83% от общего количества выплат, пришлась на полисы добровольной защиты жилья, 17% на программы ипотечного страхования", — приводятся слова генерального директора компании Михаила Волкова.
Как указывается в сообщении, сильнее всего пострадала Курганская область, жители этого региона получили 95% от общего количества компенсаций. Из них 79% пришлось на договоры добровольного страхования домов и квартир.
С начала года "Сбербанк Страхование" выплатила россиянам 745 миллионов рублей за повреждения жилья в результате стихийных бедствий. 63% обращений — от владельцев полисов добровольного страхования, 37% — ипотечного.
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"Апрельские паводки показали, насколько разрушительной может быть природа. На Курганскую и соседнюю области пришлось 35% выплат из-за подтоплений. Всего в этих регионах наши клиенты заключили более 180 тысяч договоров страхования домов и квартир, в основном это ипотечные страховые программы", — добавил Волков.
 
ЭкономикаРОССИЯпаводокподтоплениежильекомпенсация
 
 
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