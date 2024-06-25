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Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация - 25.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240625/pensii-849461222.html
Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация
Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация - 25.06.2024, ПРАЙМ
Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T08:48+0300
2024-06-25T08:51+0300
вячеслав володин
экономика
пенсии
россия
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. "Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - добавил председатель ГД. Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково. По проекту закона предстоящая индексация страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент, пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.
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вячеслав володин, пенсии, россия, работающие пенсионеры
Вячеслав Володин, Экономика, Пенсии, РОССИЯ, работающие пенсионеры
08:48 25.06.2024 (обновлено: 08:51 25.06.2024)
 
Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация

Володин: индексация пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - добавил председатель ГД.
Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России Моифинансы.рф
Пенсия не должна подкрадываться незаметно
Вчера, 13:44
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
По проекту закона предстоящая индексация страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент, пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинПенсииРОССИЯработающие пенсионеры
 
 
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