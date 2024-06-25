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Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация

Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация - 25.06.2024, ПРАЙМ

Володин раскрыл, скольких работающих пенсионеров затронет индексация

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T08:48+0300

2024-06-25T08:48+0300

2024-06-25T08:51+0300

вячеслав володин

экономика

пенсии

россия

работающие пенсионеры

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. "Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - добавил председатель ГД. Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково. По проекту закона предстоящая индексация страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент, пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.

https://1prime.ru/20240624/interview-849438267.html

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вячеслав володин, пенсии, россия, работающие пенсионеры