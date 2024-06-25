https://1prime.ru/20240625/pensii-849473533.html
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 25.06.2024, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект, который с 2025 года вернет индексацию пенсий работающим пенсионерам, приняли в первом чтении. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:30+0300
2024-06-25T13:30+0300
2024-06-25T14:08+0300
россия
индексация пенсий
госдума
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, который с 2025 года вернет индексацию пенсий работающим пенсионерам, приняли в первом чтении.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.Фракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента. Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, индексация будет проходить два раза в год: в феврале по уровню фактической инфляции и в апреле индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента. Эта мера, отмечал он, коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Отмечается, что индексация не проводилась с 2016 по 2024 годы. Как отметил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, деньги не пропадут, а восстановятся, когда пенсионер перестанет работать. Кроме того, индексация работающим пенсионерам будет исчисляться от той пенсии, которая была бы им положена, если бы они не работали. Как рассказала агентству РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб, достигнутая сумма будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки". Увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов выплату, подчеркнула она, можно будет получить только после увольнения.
https://1prime.ru/20240624/pensii-849448612.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_42a049a1e763deb16af2e0e266c14f2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индексация пенсий, госдума, пенсии
РОССИЯ, индексация пенсий, Госдума, Пенсии
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла в первом чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, который с 2025 года вернет индексацию пенсий работающим пенсионерам, приняли в первом чтении.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.
Фракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.
Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, индексация будет проходить два раза в год: в феврале по уровню фактической инфляции и в апреле индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента. Эта мера, отмечал он, коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня
Отмечается, что индексация не проводилась с 2016 по 2024 годы. Как отметил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, деньги не пропадут, а восстановятся, когда пенсионер перестанет работать. Кроме того, индексация работающим пенсионерам будет исчисляться от той пенсии, которая была бы им положена, если бы они не работали.
Как рассказала агентству РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб, достигнутая сумма будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки". Увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов выплату, подчеркнула она, можно будет получить только после увольнения.