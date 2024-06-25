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Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым

Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым - 25.06.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщило Минобороны США. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T22:20+0300

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политика

сша

россия

ллойд остин

андрей белоусов

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщило Минобороны США.Главы двух ведомств обсудили украинский конфликт. Остин также подчеркнул значимость сохранения коммуникации между американскими и российскими военными.Отмечается, что разговор главы Пентагона и министра обороны РФ прошел по инициативе американской стороны.Предыдущий контакт между министрами обороны РФ и США прошел 15 марта 2023 года, уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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сша, россия, ллойд остин, андрей белоусов