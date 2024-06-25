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Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым - 25.06.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым
Шеф Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщило Минобороны США. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:20+0300
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политика
сша
россия
ллойд остин
андрей белоусов
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщило Минобороны США.Главы двух ведомств обсудили украинский конфликт. Остин также подчеркнул значимость сохранения коммуникации между американскими и российскими военными.Отмечается, что разговор главы Пентагона и министра обороны РФ прошел по инициативе американской стороны.Предыдущий контакт между министрами обороны РФ и США прошел 15 марта 2023 года, уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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сша, россия, ллойд остин, андрей белоусов
Политика, США, РОССИЯ, Ллойд Остин, Андрей Белоусов
22:20 25.06.2024 (обновлено: 22:23 25.06.2024)
 
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым

Пентагон: Остин обсудил с Белоусовым конфликт вокруг Украины

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоездка министра обороны РФ А. Белоусова в Приморье
Поездка министра обороны РФ А. Белоусова в Приморье
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщило Минобороны США.
Главы двух ведомств обсудили украинский конфликт. Остин также подчеркнул значимость сохранения коммуникации между американскими и российскими военными.
Отмечается, что разговор главы Пентагона и министра обороны РФ прошел по инициативе американской стороны.
Предыдущий контакт между министрами обороны РФ и США прошел 15 марта 2023 года, уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
 
ПолитикаСШАРОССИЯЛлойд ОстинАндрей Белоусов
 
 
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