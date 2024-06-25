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В Санкт-Петербурге отменили планируемое с 1 июля повышение тарифов ЖКХ

В Санкт-Петербурге отменили планируемое с 1 июля повышение тарифов ЖКХ - 25.06.2024, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге отменили планируемое с 1 июля повышение тарифов ЖКХ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил планируемое с 1 июля 2024 года повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщила пресс-служба... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:14+0300

2024-06-25T15:14+0300

2024-06-25T15:27+0300

экономика

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жкх

тарифы жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил планируемое с 1 июля 2024 года повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "На рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами. Глава города поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне", — говорится в сообщении. Губернатор обратил внимание членов правительства на обращения жителей города, которые стали поступать в связи с запланированным в июле повышением тарифов на коммунальные услуги. "Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей. Это дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. Мы сохраним тарифы на существующем уровне", — заявил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что это не должно повлиять на выполнение ресурсоснабжающими организациями планов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Все существующие субсидии и компенсации льготным категориям горожан также будут сохранены, подчеркнули в пресс-службе.

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россия, жкх, тарифы жкх, санкт-петербург