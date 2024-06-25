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СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши

СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши - 25.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши

Министерство национальной обороны Польши ненадлежащим образом потратило 12% военного бюджета, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные Высшей контрольной | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:01+0300

2024-06-25T17:01+0300

2024-06-25T17:01+0300

вооружения

польша

расходы

расходы на оборону

расходы бюджета

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ВАРШАВА, 25 июн — ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Польши ненадлежащим образом потратило 12% военного бюджета, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные Высшей контрольной палаты (NIK). "В рамках проверки NIK указал на следующие нарушения или сомнения в совершенных расходах: ненадлежащим образом было потрачено 1,732 миллиарда злотых (около 435 миллионов долларов), что составляет 12% от исследованной выборки расходов, а 262 тысяч злотых (около 65 тысяч долларов) было потрачено бесхозяйственным образом", — говорится в сообщении. Переплата из военного бюджета в прошлом году составила почти 450 миллионов долларов, из которых 325 миллионов долларов ушло иностранным контрагентам. Это, по мнению издания, "говорит о недостаточном контроле главы Минобороны над расходами". При этом отмечается, что доходы Минобороны страны за 2023 год достигли 203% от плановых, а расходы на техническую модернизацию ВС Польши составили 28,7 миллиарда злотых (более 7 миллиардов долларов). Значительное давление на бюджет Польши оказывало увеличение численности вооруженных сил: к концу 2023 года она составила 134 362 человек, что на 16 022 больше, чем в 2022 году. Среднемесячные расходы на вознаграждение профессионального солдата составили более двух тысяч долларов.

https://1prime.ru/20240624/polsha-849458060.html

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польша, расходы, расходы на оборону, расходы бюджета