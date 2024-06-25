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СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши - 25.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши
СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши - 25.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши
Министерство национальной обороны Польши ненадлежащим образом потратило 12% военного бюджета, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные Высшей контрольной | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:01+0300
2024-06-25T17:01+0300
вооружения
польша
расходы
расходы на оборону
расходы бюджета
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ВАРШАВА, 25 июн — ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Польши ненадлежащим образом потратило 12% военного бюджета, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные Высшей контрольной палаты (NIK). "В рамках проверки NIK указал на следующие нарушения или сомнения в совершенных расходах: ненадлежащим образом было потрачено 1,732 миллиарда злотых (около 435 миллионов долларов), что составляет 12% от исследованной выборки расходов, а 262 тысяч злотых (около 65 тысяч долларов) было потрачено бесхозяйственным образом", — говорится в сообщении. Переплата из военного бюджета в прошлом году составила почти 450 миллионов долларов, из которых 325 миллионов долларов ушло иностранным контрагентам. Это, по мнению издания, "говорит о недостаточном контроле главы Минобороны над расходами". При этом отмечается, что доходы Минобороны страны за 2023 год достигли 203% от плановых, а расходы на техническую модернизацию ВС Польши составили 28,7 миллиарда злотых (более 7 миллиардов долларов). Значительное давление на бюджет Польши оказывало увеличение численности вооруженных сил: к концу 2023 года она составила 134 362 человек, что на 16 022 больше, чем в 2022 году. Среднемесячные расходы на вознаграждение профессионального солдата составили более двух тысяч долларов.
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польша, расходы, расходы на оборону, расходы бюджета
Вооружения, ПОЛЬША, расходы, расходы на оборону, расходы бюджета
17:01 25.06.2024
 
СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши

Defence24: МО Польши ненадлежащим образом потратило 12% военного бюджета

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 25 июн — ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Польши ненадлежащим образом потратило 12% военного бюджета, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные Высшей контрольной палаты (NIK).
"В рамках проверки NIK указал на следующие нарушения или сомнения в совершенных расходах: ненадлежащим образом было потрачено 1,732 миллиарда злотых (около 435 миллионов долларов), что составляет 12% от исследованной выборки расходов, а 262 тысяч злотых (около 65 тысяч долларов) было потрачено бесхозяйственным образом", — говорится в сообщении.
Переплата из военного бюджета в прошлом году составила почти 450 миллионов долларов, из которых 325 миллионов долларов ушло иностранным контрагентам. Это, по мнению издания, "говорит о недостаточном контроле главы Минобороны над расходами".
При этом отмечается, что доходы Минобороны страны за 2023 год достигли 203% от плановых, а расходы на техническую модернизацию ВС Польши составили 28,7 миллиарда злотых (более 7 миллиардов долларов).
Значительное давление на бюджет Польши оказывало увеличение численности вооруженных сил: к концу 2023 года она составила 134 362 человек, что на 16 022 больше, чем в 2022 году. Среднемесячные расходы на вознаграждение профессионального солдата составили более двух тысяч долларов.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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ВооруженияПОЛЬШАрасходырасходы на оборонурасходы бюджета
 
 
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