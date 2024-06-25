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Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино

Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ

Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино

Одной из предполагаемых причин возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки. Об этом агентству РИА Новости | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:59+0300

2024-06-25T09:59+0300

2024-06-25T10:21+0300

происшествия

россия

пожар

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Одной из предполагаемых причин возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки. Об этом агентству РИА Новости рассказала старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.Ранее днем 24 июня сообщалось, что в здании научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар, площадь котрого достигла пяти тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертвами пожара стали шесть человек."На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", - сказала она.Как добавила Врадий, на текущий момент известно, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже. Позднее огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий.Сообщается, что в сгоревшем здании арендовали помещения порядка 50 компаний. Сотрдуники спецслужб уже провели обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации.

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россия, пожар