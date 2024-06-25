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Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино
Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ
Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино
Одной из предполагаемых причин возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки. Об этом агентству РИА Новости | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:59+0300
2024-06-25T10:21+0300
происшествия
россия
пожар
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Одной из предполагаемых причин возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки. Об этом агентству РИА Новости рассказала старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.Ранее днем 24 июня сообщалось, что в здании научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар, площадь котрого достигла пяти тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертвами пожара стали шесть человек."На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", - сказала она.Как добавила Врадий, на текущий момент известно, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже. Позднее огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий.Сообщается, что в сгоревшем здании арендовали помещения порядка 50 компаний. Сотрдуники спецслужб уже провели обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
09:59 25.06.2024 (обновлено: 10:21 25.06.2024)
 
Следственный комитет назвал возможную причину пожара во Фрязино

СК: причиной пожара в здании во Фрязино могла стать неисправность проводки

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан
© МЧС РФ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Одной из предполагаемых причин возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки. Об этом агентству РИА Новости рассказала старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.
Ранее днем 24 июня сообщалось, что в здании научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар, площадь котрого достигла пяти тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертвами пожара стали шесть человек.
"На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", - сказала она.
Как добавила Врадий, на текущий момент известно, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже. Позднее огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий.
Сообщается, что в сгоревшем здании арендовали помещения порядка 50 компаний. Сотрдуники спецслужб уже провели обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации.
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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ПроисшествияРОССИЯпожар
 
 
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