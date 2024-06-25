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Пожар в подмосковном Фрязино потушили - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Пожар в подмосковном Фрязино потушили
Пожар в подмосковном Фрязино потушили - 25.06.2024, ПРАЙМ
Пожар в подмосковном Фрязино потушили
Пожар в административном здании во Фрязино ликвидирован, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:36+0300
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происшествия
россия
пожар
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пожар в административном здании во Фрязино ликвидирован, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Первые сообщения о пожаре поступили 24 июня около 15 часов 20 минут по московскому времени.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
11:36 25.06.2024 (обновлено: 11:38 25.06.2024)
 
Пожар в подмосковном Фрязино потушили

МЧС: крупный пожар в административном здании во Фрязино потушили

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пожар в административном здании во Фрязино ликвидирован, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Первые сообщения о пожаре поступили 24 июня около 15 часов 20 минут по московскому времени.
 
ПроисшествияРОССИЯпожар
 
 
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