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Пожар в подмосковном Фрязино потушили

Пожар в подмосковном Фрязино потушили - 25.06.2024, ПРАЙМ

Пожар в подмосковном Фрязино потушили

Пожар в административном здании во Фрязино ликвидирован, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:36+0300

2024-06-25T11:36+0300

2024-06-25T11:38+0300

происшествия

россия

пожар

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пожар в административном здании во Фрязино ликвидирован, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Первые сообщения о пожаре поступили 24 июня около 15 часов 20 минут по московскому времени.

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россия, пожар