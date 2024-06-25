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Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино

Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ

Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино

Установленная в сгоревшем административном здании в Подмосковье противопожарная система была устаревшей и не могла обеспечить безопасность людей, рассказал РИА... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:17+0300

2024-06-25T15:17+0300

2024-06-25T15:17+0300

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Установленная в сгоревшем административном здании в Подмосковье противопожарная система была устаревшей и не могла обеспечить безопасность людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Вся установленная там "пожарная охранка" сильно устарела и малоэффективна, функционировала частично — на одном этаже работала, на другом не работала", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что из-за этого противопожарная система на данном объекте "не обеспечивала должную пожарную безопасность при возгорании".Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Шесть человек погибло.ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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