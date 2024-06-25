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Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в здании во Фрязино
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в здании во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в здании во Фрязино
Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T21:04+0300
2024-06-25T21:04+0300
2024-06-25T21:19+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло воспламенение тлеющих очагов. Видимо где-то оказался не пролитый очаг, который разгорелся… На улице поднялся ветер, через нарушенное остекление, скорее всего раздуло какой-то уголек", — сказал собеседник агентства. По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших. ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в здании во Фрязино
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в здании научного института во Фрязино
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло воспламенение тлеющих очагов. Видимо где-то оказался не пролитый очаг, который разгорелся… На улице поднялся ветер, через нарушенное остекление, скорее всего раздуло какой-то уголек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино