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Здание в подмосковном Фрязино планируют снести
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести - 25.06.2024, ПРАЙМ
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести
Пострадавшее при пожаре здание научного института во Фрязино планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:57+0300
2024-06-25T22:57+0300
2024-06-25T22:57+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Пострадавшее при пожаре здание научного института во Фрязино планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести", — сказал собеседник агентства. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей. Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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подмосковье, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести
Пострадавшее при пожаре и обрушенное здание во Фрязино планируют снести
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Пострадавшее при пожаре здание научного института во Фрязино планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести", — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве