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"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ
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"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине
"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ
"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине
На фоне внутриполитического противостояния во Франции глава государства Эммануэль Макрон принял решение не отправлять французских военных на Украину. Об этом... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:41+0300
2024-06-25T15:47+0300
россия
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. На фоне внутриполитического противостояния во Франции глава государства Эммануэль Макрон принял решение не отправлять французских военных на Украину. Об этом заявил Алексей Пушков в Telegram-канале."Макрон дал задний ход: в ближайшее время, заявил он, Франция не отправит войска на Украину. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы", — написал сенатор.Кроме того, Пушков подчеркнул, что фракция "Национальное объединение", возглавляемая Марин ле Пен, имеет все шансы впервые одержать победу на выборах. По его словам, если это произойдет, то ставленник президента Атталь покинет пост премьера, и Макрону предстоит "другая война".Ранее Макрон неоднократно допускал возможность отправки войск Иностранного легиона на Украину, за что подвергся критике со стороны других представителей европейской элиты.На прошедших 9 июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.
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россия, франция, эммануэль макрон, алексей пушков
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков
15:41 25.06.2024 (обновлено: 15:47 25.06.2024)
 
"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине

Пушков: Макрон решил не отправлять войска на Украину из-за внутренних проблем

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. На фоне внутриполитического противостояния во Франции глава государства Эммануэль Макрон принял решение не отправлять французских военных на Украину. Об этом заявил Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Макрон дал задний ход: в ближайшее время, заявил он, Франция не отправит войска на Украину. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы", — написал сенатор.
Кроме того, Пушков подчеркнул, что фракция "Национальное объединение", возглавляемая Марин ле Пен, имеет все шансы впервые одержать победу на выборах. По его словам, если это произойдет, то ставленник президента Атталь покинет пост премьера, и Макрону предстоит "другая война".
Ранее Макрон неоднократно допускал возможность отправки войск Иностранного легиона на Украину, за что подвергся критике со стороны других представителей европейской элиты.
На прошедших 9 июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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РОССИЯФРАНЦИЯЭммануэль МакронАлексей Пушков
 
 
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