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Путин рассчитывает на обмен мнениями по мирным инициативам России
Путин рассчитывает на обмен мнениями по мирным инициативам России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассчитывает на обмен мнениями по мирным инициативам России
Участники проходящих в Москве Примаковских чтений смогут увидеть, что мирные предложения России по урегулированию украинского конфликта действительно... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:49+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Участники проходящих в Москве Примаковских чтений смогут увидеть, что мирные предложения России по урегулированию украинского конфликта действительно предполагают возможность достижения мира, заявил российский президент Владимир Путин, выразив надежду на то, что на форуме произойдет обмен мнениями касательно этих мирных инициатив."Исхожу из того, что должное внимание на форуме будет уделено российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества, а также нашему новому предложению по мирному разрешению украинского кризиса. Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - сообщил российский лидер в своём обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений. Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг. Глава российского государства также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Путин рассчитывает на обмен мнениями по мирным инициативам России
Путин: предложения России предусматривают завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Участники проходящих в Москве Примаковских чтений смогут увидеть, что мирные предложения России по урегулированию украинского конфликта действительно предполагают возможность достижения мира, заявил российский президент Владимир Путин, выразив надежду на то, что на форуме произойдет обмен мнениями касательно этих мирных инициатив.
"Исхожу из того, что должное внимание на форуме будет уделено российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества, а также нашему новому предложению по мирному разрешению украинского кризиса. Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - сообщил российский лидер в своём обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг. Глава российского государства также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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