https://1prime.ru/20240625/putin-849469938.html
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ
Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:51+0300
2024-06-25T11:51+0300
2024-06-25T11:51+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рабочий визит российского президента Владимира Путина в КНДР может нанести существенный удар по западным странам. Об этом пишет издание Asia Times."Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — сообщается в статье.Кроме того, издание пишет, что США могут серьезно пострадать в случае поражения Украины в конфлките с Россией, так как это ударит по "американской гегемонии". Asia Times упоминает, что в то же время союзники Вашингтона не питают особых иллюзий на этот счет. Ранее Владимир Путин совершил рабочий визит в Северную Корею, гдее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили соглашение, предпогалающее взаимную военную помощь обеих стран в случае нападения на одну из них.Кроме того, как заявил Путин, Россия оставит за собой право поставлять Северной Корее свое оружие. В этой связи газета пишет, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами.Так, согласно статье, это соглашение стало ответом на накачивание Киева вооружением со стороны Североатлантического альянса, которое ВСУ может использовать для атак на российскую территорию.
https://1prime.ru/20240624/putin-849428834.html
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россия, владимир путин, кндр
РОССИЯ, Владимир Путин, КНДР
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ
AT: визит Путина в КНДР может нанести ущерб Западу
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
Рабочий визит российского президента Владимира Путина в КНДР может нанести существенный удар по западным странам. Об этом пишет издание Asia Times."
Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — сообщается в статье.
Кроме того, издание пишет, что США могут серьезно пострадать в случае поражения Украины в конфлките с Россией, так как это ударит по "американской гегемонии".
Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за радушный прием
Asia Times упоминает, что в то же время союзники Вашингтона не питают особых иллюзий на этот счет.
Ранее Владимир Путин совершил рабочий визит в Северную Корею, гдее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили соглашение, предпогалающее взаимную военную помощь обеих стран в случае нападения на одну из них.
Кроме того, как заявил Путин, Россия оставит за собой право поставлять Северной Корее свое оружие. В этой связи газета пишет, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами.
Так, согласно статье, это соглашение стало ответом на накачивание Киева вооружением со стороны Североатлантического альянса, которое ВСУ может использовать для атак на российскую территорию.