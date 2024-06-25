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Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ
Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:51+0300
2024-06-25T11:51+0300
россия
владимир путин
кндр
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рабочий визит российского президента Владимира Путина в КНДР может нанести существенный удар по западным странам. Об этом пишет издание Asia Times."Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — сообщается в статье.Кроме того, издание пишет, что США могут серьезно пострадать в случае поражения Украины в конфлките с Россией, так как это ударит по "американской гегемонии". Asia Times упоминает, что в то же время союзники Вашингтона не питают особых иллюзий на этот счет. Ранее Владимир Путин совершил рабочий визит в Северную Корею, гдее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили соглашение, предпогалающее взаимную военную помощь обеих стран в случае нападения на одну из них.Кроме того, как заявил Путин, Россия оставит за собой право поставлять Северной Корее свое оружие. В этой связи газета пишет, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами.Так, согласно статье, это соглашение стало ответом на накачивание Киева вооружением со стороны Североатлантического альянса, которое ВСУ может использовать для атак на российскую территорию.
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россия, владимир путин, кндр
РОССИЯ, Владимир Путин, КНДР
11:51 25.06.2024
 
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ

AT: визит Путина в КНДР может нанести ущерб Западу

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рабочий визит российского президента Владимира Путина в КНДР может нанести существенный удар по западным странам. Об этом пишет издание Asia Times.

"Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — сообщается в статье.
Кроме того, издание пишет, что США могут серьезно пострадать в случае поражения Украины в конфлките с Россией, так как это ударит по "американской гегемонии".
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за радушный прием
Вчера, 09:33
Asia Times упоминает, что в то же время союзники Вашингтона не питают особых иллюзий на этот счет.

Ранее Владимир Путин совершил рабочий визит в Северную Корею, гдее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили соглашение, предпогалающее взаимную военную помощь обеих стран в случае нападения на одну из них.
Кроме того, как заявил Путин, Россия оставит за собой право поставлять Северной Корее свое оружие. В этой связи газета пишет, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами.
Так, согласно статье, это соглашение стало ответом на накачивание Киева вооружением со стороны Североатлантического альянса, которое ВСУ может использовать для атак на российскую территорию.
 
РОССИЯВладимир ПутинКНДР
 
 
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