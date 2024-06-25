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Госдума разрешила "Росатому" выпускать облигации - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Госдума разрешила "Росатому" выпускать облигации
Госдума разрешила "Росатому" выпускать облигации - 25.06.2024, ПРАЙМ
Госдума разрешила "Росатому" выпускать облигации
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:01+0300
2024-06-25T14:02+0300
россия
росатом
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. Это, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить перевод корпорации в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под ее поручительство. Замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергей Новиков в мае говорил, что выпуск облигаций позволит корпорации "пусть некардинально, но снизить объем платежей за кредитные или заимствованные ресурсы". При этом уже идет подготовка к выпуску биржевых облигаций корпорации, которые будут процентными, неконвертируемыми и со сроком 3-5 лет, но "первый выпуск будет не очень большим - 5-10 миллиардов рублей", отмечал он. Закон также разрешает "Росатому" размещать на счетах в российских банках средства, предназначенные, в частности, для финансирования вывода из эксплуатации ядерных установок, обращения с отработавшим ядерным топливом, захоронения радиоактивных отходов. Это изменение вносится в целях защиты данных средств от инфляционных процессов и дает возможность размещать эти средства в первоклассных российских банках, переведя их со счетов ЦБ РФ, где они сейчас лежат без начисления каких-либо процентов, пояснял Новиков. Помимо этого, уточняются полномочия "Росатома" по вопросам совместного ведения работ с федеральными органами исполнительной власти и Банком России в области обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Госкорпорация сможет разрабатывать предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой области и представлять их в кабмин. "Росатом" также будет координировать и проводить мониторинг деятельности принадлежащих или подведомственных ему учреждений, предприятий, акционерных обществ и их "дочек" по вопросам, связанным с обеспечением технологической независимости объектов КИИ и информационными технологиями. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, росатом
РОССИЯ, Росатом
14:01 25.06.2024 (обновлено: 14:02 25.06.2024)
 
Госдума разрешила "Росатому" выпускать облигации

Госдума приняла проект о предоставлении "Росатому" права выпускать облигации

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРосатом на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022"
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации.
Это, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить перевод корпорации в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под ее поручительство.
Замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергей Новиков в мае говорил, что выпуск облигаций позволит корпорации "пусть некардинально, но снизить объем платежей за кредитные или заимствованные ресурсы". При этом уже идет подготовка к выпуску биржевых облигаций корпорации, которые будут процентными, неконвертируемыми и со сроком 3-5 лет, но "первый выпуск будет не очень большим - 5-10 миллиардов рублей", отмечал он.
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Закон также разрешает "Росатому" размещать на счетах в российских банках средства, предназначенные, в частности, для финансирования вывода из эксплуатации ядерных установок, обращения с отработавшим ядерным топливом, захоронения радиоактивных отходов. Это изменение вносится в целях защиты данных средств от инфляционных процессов и дает возможность размещать эти средства в первоклассных российских банках, переведя их со счетов ЦБ РФ, где они сейчас лежат без начисления каких-либо процентов, пояснял Новиков.
Помимо этого, уточняются полномочия "Росатома" по вопросам совместного ведения работ с федеральными органами исполнительной власти и Банком России в области обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ.
Госкорпорация сможет разрабатывать предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой области и представлять их в кабмин. "Росатом" также будет координировать и проводить мониторинг деятельности принадлежащих или подведомственных ему учреждений, предприятий, акционерных обществ и их "дочек" по вопросам, связанным с обеспечением технологической независимости объектов КИИ и информационными технологиями.
Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
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