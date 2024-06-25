https://1prime.ru/20240625/roskomnadzor-849479837.html

РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок

РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок - 25.06.2024, ПРАЙМ

РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок

Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:05+0300

2024-06-25T16:05+0300

2024-06-25T16:22+0300

россия

роскомнадзор

google

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.Так, отмечается, что Роскомнадзор нашел в вышеупомянутых браузерах плагин, который содержит информацию по обходу блокировок. Ссылка на него уже внесена в Единый реестр запрещенной информации.Роскомнадзор с 1 марта ввел запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.Позднее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что в России не будут вводить полный запрет на использование VPN. По его словам, это неправильно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, google