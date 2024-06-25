Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/roskomnadzor-849479837.html
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок - 25.06.2024, ПРАЙМ
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок
Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:05+0300
2024-06-25T16:22+0300
россия
роскомнадзор
google
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.Так, отмечается, что Роскомнадзор нашел в вышеупомянутых браузерах плагин, который содержит информацию по обходу блокировок. Ссылка на него уже внесена в Единый реестр запрещенной информации.Роскомнадзор с 1 марта ввел запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.Позднее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что в России не будут вводить полный запрет на использование VPN. По его словам, это неправильно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_82:0:911:622_1920x0_80_0_0_bd63388112a779b1484edd35de7b8fcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роскомнадзор, google
РОССИЯ, Роскомнадзор, Google
16:05 25.06.2024 (обновлено: 16:22 25.06.2024)
 
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок

РКН требует от Opera и Google ограничить доступ к плагину для обхода блокировок

Роскомнадзор
Роскомнадзор
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.
Так, отмечается, что Роскомнадзор нашел в вышеупомянутых браузерах плагин, который содержит информацию по обходу блокировок. Ссылка на него уже внесена в Единый реестр запрещенной информации.
Роскомнадзор с 1 марта ввел запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.
Позднее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что в России не будут вводить полный запрет на использование VPN. По его словам, это неправильно.
 
РОССИЯРоскомнадзорGoogle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала