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РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок - 25.06.2024, ПРАЙМ
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок
Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:05+0300
2024-06-25T16:05+0300
2024-06-25T16:22+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.Так, отмечается, что Роскомнадзор нашел в вышеупомянутых браузерах плагин, который содержит информацию по обходу блокировок. Ссылка на него уже внесена в Единый реестр запрещенной информации.Роскомнадзор с 1 марта ввел запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.Позднее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что в России не будут вводить полный запрет на использование VPN. По его словам, это неправильно.
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россия, роскомнадзор, google
РОССИЯ, Роскомнадзор, Google
РКН потребовал от Opera и Google принять меры против обхода блокировок
РКН требует от Opera и Google ограничить доступ к плагину для обхода блокировок
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, который предоставляет информацию по обходу блокировок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.
Так, отмечается, что Роскомнадзор нашел в вышеупомянутых браузерах плагин, который содержит информацию по обходу блокировок. Ссылка на него уже внесена в Единый реестр запрещенной информации.
Роскомнадзор с 1 марта ввел запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.
Позднее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что в России не будут вводить полный запрет на использование VPN. По его словам, это неправильно.