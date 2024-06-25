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Зеленский ввел санкции против Миллера и Дерипаски

Зеленский ввел санкции против Миллера и Дерипаски - 25.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции против Миллера и Дерипаски

Владимир Зеленский продлил санкции в отношении 366 юридических лиц и 390 физлиц, в том числе против российского бизнесмена Олега Дерипаски и председателя... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:50+0300

2024-06-25T11:50+0300

2024-06-25T11:50+0300

украина

владимир зеленский

санкции против рф

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский продлил санкции в отношении 366 юридических лиц и 390 физлиц, в том числе против российского бизнесмена Олега Дерипаски и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Как говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, его указом вводится в действие решение СНБО от 24 июня 2024 года касательно санкций.В дополнение к указам опубликованы санкционные списки. Из них следует, что продление санкций на десять лет затрагивает 390 человек, в том числе украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фуксы, а также российского бизнесмена Олеаг Дерипаски. Кроме того, в перечне значатся первый зампред правления банка "Россия" Михаил Клишин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Отдельными указами санкции на пять лет продлили в отношении бывшего депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, который поддерживал каноническую Украинскую православную церковь на Украине. Сроком на десять лет продлены санкции в отношении бывшего директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева. Кроме того, в документах значатся 366 предприятий, в том числе из России. Ограничительные меры введены на пять и десять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Также санкции подразумевают запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://1prime.ru/20240312/sanktsii-846227461.html

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