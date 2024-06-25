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Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев

Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев - 25.06.2024, ПРАЙМ

Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев

Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T12:16+0300

2024-06-25T12:16+0300

2024-06-25T12:24+0300

россия

запад

дмитрий медведев

санкции против рф

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.В этой связи он подчеркнул, что подобные действия представителей стран ЕС демонстрируют, что они готовы жертвовать интересами простых европейцев. По его словам, с каждым разом санкции становятся все более бредовыми, при этом не представляя из себя ничего страшного и нового."ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в Telegram. Кроме того, Медведев прокомментировал запрет ЕС на реэкспорт российского сжиженного природного газа через европейский регион. Он заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим. Также глава "Единой России" отметил, что Москва даст симметричный ответ на намерение западных государств навредить ее народу и в ближайшее время предъявит им свои требования.Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.

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россия, запад, дмитрий медведев, санкции против рф