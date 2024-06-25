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Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев - 25.06.2024, ПРАЙМ
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев
Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:16+0300
2024-06-25T12:24+0300
россия
запад
дмитрий медведев
санкции против рф
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.В этой связи он подчеркнул, что подобные действия представителей стран ЕС демонстрируют, что они готовы жертвовать интересами простых европейцев. По его словам, с каждым разом санкции становятся все более бредовыми, при этом не представляя из себя ничего страшного и нового."ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в Telegram. Кроме того, Медведев прокомментировал запрет ЕС на реэкспорт российского сжиженного природного газа через европейский регион. Он заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим. Также глава "Единой России" отметил, что Москва даст симметричный ответ на намерение западных государств навредить ее народу и в ближайшее время предъявит им свои требования.Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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россия, запад, дмитрий медведев, санкции против рф
РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев, санкции против РФ
12:16 25.06.2024 (обновлено: 12:24 25.06.2024)
 
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев

Медведев: Россия страдает от санкций ЕС намного меньше, чем европейские компании

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В этой связи он подчеркнул, что подобные действия представителей стран ЕС демонстрируют, что они готовы жертвовать интересами простых европейцев. По его словам, с каждым разом санкции становятся все более бредовыми, при этом не представляя из себя ничего страшного и нового.
"ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в Telegram.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
МИД обещал принять ответные меры на 14-й пакет санкций
Вчера, 13:36
Кроме того, Медведев прокомментировал запрет ЕС на реэкспорт российского сжиженного природного газа через европейский регион. Он заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим.
Также глава "Единой России" отметил, что Москва даст симметричный ответ на намерение западных государств навредить ее народу и в ближайшее время предъявит им свои требования.
Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
 
РОССИЯЗАПАДДмитрий Медведевсанкции против РФ
 
 
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