https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849470534.html
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев - 25.06.2024, ПРАЙМ
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев
Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:16+0300
2024-06-25T12:16+0300
2024-06-25T12:24+0300
россия
запад
дмитрий медведев
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.В этой связи он подчеркнул, что подобные действия представителей стран ЕС демонстрируют, что они готовы жертвовать интересами простых европейцев. По его словам, с каждым разом санкции становятся все более бредовыми, при этом не представляя из себя ничего страшного и нового."ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в Telegram. Кроме того, Медведев прокомментировал запрет ЕС на реэкспорт российского сжиженного природного газа через европейский регион. Он заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим. Также глава "Единой России" отметил, что Москва даст симметричный ответ на намерение западных государств навредить ее народу и в ближайшее время предъявит им свои требования.Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
https://1prime.ru/20240624/mid-849437589.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_0bbdb5b5ce7e8cd1624325f753117aa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, дмитрий медведев, санкции против рф
РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев, санкции против РФ
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев
Медведев: Россия страдает от санкций ЕС намного меньше, чем европейские компании
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Посредством нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюз не достигнет своих целей, а лишь проявит очередой акт враждебности, считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В этой связи он подчеркнул, что подобные действия представителей стран ЕС демонстрируют, что они готовы жертвовать интересами простых европейцев. По его словам, с каждым разом санкции становятся все более бредовыми, при этом не представляя из себя ничего страшного и нового.
"ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в Telegram.
МИД обещал принять ответные меры на 14-й пакет санкций
Кроме того, Медведев прокомментировал запрет ЕС на реэкспорт российского сжиженного природного газа через европейский регион. Он заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим.
Также глава "Единой России" отметил, что Москва даст симметричный ответ на намерение западных государств навредить ее народу и в ближайшее время предъявит им свои требования.
Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.