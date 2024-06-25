https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849474700.html
Песков рассказал, по кому санкции ударят бумерангом
Песков рассказал, по кому санкции ударят бумерангом - 25.06.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, по кому санкции ударят бумерангом
Санкции представляют собой обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам вводящих их стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:54+0300
2024-06-25T13:54+0300
2024-06-25T14:09+0300
дмитрий песков
санкции против рф
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Санкции представляют собой обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам вводящих их стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы убеждены, что это обоюдоострое оружие и что во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят", - ответил он. Москва, по словам Пескова, считает санкции незаконными и выступает против них.При этом официальный представитель Кремля напомнил, что у России есть опыт минимизации последствий от западных ограничений, который она постоянно развивает.Ранее 24 июня Совет ЕС принял 14-й антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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дмитрий песков, санкции против рф, ес
Дмитрий Песков, санкции против РФ, ЕС
Песков рассказал, по кому санкции ударят бумерангом
Песков: санкции - обоюдоострое оружие, бумерангом бьет по интересам вводящих их стран
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Санкции представляют собой обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам вводящих их стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что это обоюдоострое оружие и что во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят", - ответил он. Москва, по словам Пескова, считает санкции незаконными и выступает против них.
При этом официальный представитель Кремля напомнил, что у России есть опыт минимизации последствий от западных ограничений, который она постоянно развивает.
Ранее 24 июня Совет ЕС принял 14-й антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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