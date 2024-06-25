https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849475558.html

Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции

Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции - 25.06.2024, ПРАЙМ

Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции

Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:13+0300

2024-06-25T14:13+0300

2024-06-25T14:37+0300

политика

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском министерстве иностранных дел."В качестве ответной меры на... решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ, вступившее в силу 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории РФ к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе СВО", — говорится в сообщении МИД.Российская сторона неоднократно предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и запреты российских СМИ на территории Евросоюза не останутся без ответа."В Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер", — подчеркнули в МИД.В МИД отметили, что в случае, если ограничения на вещание в отношении российских СМИ будут сняты, то Россия также готова пересмотреть свой запрет на доступ к упомянутым в перечне медиаоператорам.МИД Рф опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза. Среди них — австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.

https://1prime.ru/20240624/smi-849434502.html

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россия, запад, сми