https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849475558.html
Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции
Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции - 25.06.2024, ПРАЙМ
Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:13+0300
2024-06-25T14:13+0300
2024-06-25T14:37+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском министерстве иностранных дел."В качестве ответной меры на... решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ, вступившее в силу 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории РФ к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе СВО", — говорится в сообщении МИД.Российская сторона неоднократно предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и запреты российских СМИ на территории Евросоюза не останутся без ответа."В Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер", — подчеркнули в МИД.В МИД отметили, что в случае, если ограничения на вещание в отношении российских СМИ будут сняты, то Россия также готова пересмотреть свой запрет на доступ к упомянутым в перечне медиаоператорам.МИД Рф опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза. Среди них — австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.
https://1prime.ru/20240624/smi-849434502.html
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россия, запад, сми
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, СМИ
Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции
МИД: Россия ограничит доступ к Politico, Pais, Spiegel и другим зарубежным СМИ
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском министерстве иностранных дел.
"В качестве ответной меры на... решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ, вступившее в силу 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории РФ к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе СВО", — говорится в сообщении МИД.
Российская сторона неоднократно предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и запреты российских СМИ на территории Евросоюза не останутся без ответа.
"В Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер", — подчеркнули в МИД.
В МИД отметили, что в случае, если ограничения на вещание в отношении российских СМИ будут сняты, то Россия также готова пересмотреть свой запрет на доступ к упомянутым в перечне медиаоператорам.
ЕС утвердил запрет доступа к РИА Новости и другим СМИ
МИД Рф опубликовал перечень
СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза. Среди них — австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.