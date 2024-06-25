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Британия вывела из-под санкций замгендиректора "Алросы" - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Британия вывела из-под санкций замгендиректора "Алросы"
Британия вывела из-под санкций замгендиректора "Алросы" - 25.06.2024, ПРАЙМ
Британия вывела из-под санкций замгендиректора "Алросы"
С заместителя генерального директора российской компании "Алроса" Алексея Филипповского сняли санкции, следует из документа, размещенного на сайте правительства | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:00+0300
2024-06-25T17:44+0300
алроса
великобритания
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. С заместителя генерального директора российской компании "Алроса" Алексея Филипповского сняли санкции, следует из документа, размещенного на сайте правительства Великобритании.Лондон ввел ограничения против Филипповского 22 февраля этого года. Кроме него, под санкции Британии попали Евгений Агуреев и Сергей Барсуков, также занимающие должность замгендиректора "Алросы"."Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский", - говорится в тексте документа."Алроса" - крупнейший россйиский производитель алмазов.Позднее источник агентства РИА Новости рассказал, что Филипповский больше не работает в компании.
https://1prime.ru/20240625/almazy-849473669.html
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алроса, великобритания, санкции против рф
Алроса, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
17:00 25.06.2024 (обновлено: 17:44 25.06.2024)
 
Британия вывела из-под санкций замгендиректора "Алросы"

Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алросы" Филипповского

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. С заместителя генерального директора российской компании "Алроса" Алексея Филипповского сняли санкции, следует из документа, размещенного на сайте правительства Великобритании.
Лондон ввел ограничения против Филипповского 22 февраля этого года. Кроме него, под санкции Британии попали Евгений Агуреев и Сергей Барсуков, также занимающие должность замгендиректора "Алросы".
"Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский", - говорится в тексте документа.
"Алроса" - крупнейший россйиский производитель алмазов.
Позднее источник агентства РИА Новости рассказал, что Филипповский больше не работает в компании.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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